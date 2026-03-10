خبر سيئ لرونالدو.. "طريق النصر للدوري هو الأصعب على الإطلاق وحظوظ الهلال والأهلي أكبر"!

بدأ العد التنازلي المثير لحسم لقب دوري روشن للمحترفين مع بقاء تسع جولات فقط على خط النهاية، حيث تترقب الجماهير الرياضية معرفة هوية البطل في ظل منافسة شرسة تجمع كبار القوم.

وشهد برنامج أكشن مع وليد نقاشًا فنيًّا تناول خارطة الطريق المتبقية للأندية المتنافسة على الصدارة وهي النصر والأهلي والهلال، وسط تباين واضح في مستويات الصعوبة وتحديات الغيابات التي قد تعصف بطموحات المنافسين في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

وأشار مقدم البرنامج إلى أن الأندية دخلت في صراع محتدم يتطلب تركيزًا عاليًا، خاصة مع بقاء تسع جولات فقط ستحدد مصير الموسم الكروي المشتعل.

كان ملخص الحديث يحمل أخبارًا سيئة للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يطمح لتحقيق أول ألقابه الرسمية مع النصر من خلال الدوري السعودي.