خبر سعيد لفليك.. الكشف عن تفاصيل إصابة نجم برشلونة أمام فالنسيا!

سادت أجواء الانتصار في ملعب "مِستايا" لصالح برشلونة بعدما حقق فوزًا كاسحًا بنتيجة 5-0، لكن الليلة تعكّرت مؤقتًا بسبب حادثة مقلقة تعرّض لها جارسيا.

فخلال تدافع دفاعي عقب ركلة ركنية لفالنسيا، تلقّى لاعب مانشستر سيتي السابق ضربة في وجهه من رودري بشكل عرضي. كان الأثر فوريًا وواضحًا، إذ أمسك المدافع بوجهه فيما بدأ الدم يتدفّق من أنفه، ما استدعى نداءً عاجلاً لتدخّل الطاقم الطبي في أرضية الملعب.

بدا جارسيا في حالة تألّم واضحة وهو يُصطحب نحو مقاعد البدلاء، ثم جرى استبداله قبل مرور الدقيقة الثلاثين. ونظرًا لتاريخ اللاعب الأخير مع مشكلات مشابهة، ساد شعور ملموس بالقلق داخل معسكر برشلونة من أن يكون الإسباني متعدد المراكز مقبلاً على فترة طويلة بعيدًا عن الملاعب.

وعلى الفور اصطحبه الطاقم الطبي إلى غرفة الملابس لإجراء فحوصات إضافية لتحديد ما إذا كان هناك أي ضرر بنيوي في جسر الأنف أو منطقة عظمة الوجنة.