Getty Images Sport
خبر سار لمانشستر يونايتد، حيث يُقال إن بايرن ميونيخ «يفكر» في بيع ألفونسو ديفيز إلى «الشياطين الحمر» في ظل معاناته المستمرة من الإصابات
ديفيز يغيب مجددًا بسبب الإصابة بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي
يحظى ديفيز بتقدير كبير من جانب بايرن ميونيخ منذ انضمامه إلى تشكيلة الفريق الأول في عام 2019 بصفته ظهيرًا أيسرًا هجوميًا يتمتع بسرعة فائقة. وقد ساعد الفريق البافاري في تحقيق ثلاثية قارية ضمت الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا خلال موسم 2019-2020، وكثيرًا ما ارتبط اسمه بانتقالات ضخمة بعيدًا عن ملعب أليانز أرينا.
ورغم أنه ظل مخلصاً لبايرن ميونيخ حتى الآن، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عانى من سنوات قليلة محبطة. وعاد اللاعب الدولي الكندي من إصابة في الرباط الصليبي في وقت سابق من هذا الموسم، لكنه غاب عن الملاعب منذ مباراة الإياب في دور الـ16 بين بايرن ميونيخ وأتالانتا، والتي فاز فيها بايرن ميونيخ بنتيجة إجمالية ساحقة بلغت 10-2.
يُعتقد أنه يحقق تقدمًا جيدًا في تعافيه من إصابته الأخيرة، وهي مشكلة في أوتار الركبة، وسيركز على تعافيه خلال فترة التوقف الدولية بعد أن لم يتم استدعاؤه من قبل كندا للمباريات الودية في مارس مع أيسلندا وتونس.
مانشستر يونايتد يسعى لتعزيز مركز الظهير الأيسر
يُعتقد أن بايرن ميونيخ قد يكون مستعدًا لبيع ديفيز هذا الصيف. أفاد موقع "CF Bayern Insider" أن إصاباته المتكررة أصبحت "مصدر إزعاج" للنادي، وأنه سيكون من "المنطقي" أن يقرر النادي بيعه.
وقد تم الترويج لمانشستر يونايتد كأحد المهتمين المحتملين بضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة. قد يسعى الشياطين الحمر إلى تعزيز خياراتهم في مركز الظهير الأيسر، حيث يبحثون عن بدائل أفضل للاعب الأول الحالي لوك شو. يعاني اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا من سجل إصابات متفاوت، لكنه كان لائقًا بشكل منتظم خلال موسم 2025-26، حيث لعب في جميع مباريات مانشستر يونايتد الـ31 في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن.
من المتوقع أن يغادر تيريل مالاسيا هذا الصيف، في حين يُنظر إلى باتريك دورغو على أنه خيار هجومي أكثر، حيث تم ضمه لتشكيلة 3-4-3 التي كان يعتمدها المدرب السابق روبن أموريم.
كندا تصدر تحديثاً بشأن إصابة ديفيز
قدم مدرب المنتخب الكندي جيسي مارش تحديثًا حول حالة ديفيز الصحية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث قال: "لقد تحدثت معه. من الواضح أنه يشعر ببعض الحزن والإحباط.
"لكنه قال إن هذه الإصابة – حتى بالمقارنة مع تلك التي تعرض لها قبل حوالي شهر – أقل خطورة بكثير. ومن المرجح أن يستغرق عودته من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع."
من المتوقع أن يكون ديفيز جاهزًا للمشاركة في كأس العالم على أرضه
على الرغم من معاناته من مشاكل بدنية، يُتوقع أن يستعيد ديفيز لياقته الكاملة ويكون في أفضل حالاته في الوقت المناسب لقيادة منتخب كندا في كأس العالم 2026.
ومن المقرر أن يواجه منتخب "الروج" الفائز في المباراة الفاصلة وقطر وسويسرا في المجموعة ب، حيث يستهدف الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة. وكان المنتخب قد شارك سابقًا في كأس العالم 2022، لكنه خسر جميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات.