خبر سار لإسبانيا وبرشلونة.. لامين يامال يعود للتدريبات قبل الكلاسيكو!

عاد يامال إلى التدريبات على العشب في إطار استمرار تعافيه من الإصابة في برشلونة، وفقًا لما أوردته شبكة «كادينا سير». وبدأ اللاعب الشاب تمارين فردية على أرض الملعب في مجمع التدريب التابع للنادي، بعد أن كان يتدرب في صالة الألعاب الرياضية خلال المراحل الأولى من إعادة التأهيل. وكان المهاجم قد تعرض لتمزق جزئي في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى في 22 أبريل.

اختار برشلونة خطة علاج محافظة بدلاً من الجراحة. لن يلعب يامال مرة أخرى مع برشلونة في المباريات المحلية المتبقية بالرغم من قرب الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ومع ذلك، فإن عودته إلى التدريبات الميدانية قد شكلت تشجيعاً لكل من اللاعب والمنتخب الإسباني مع استمرار الاستعدادات لكأس العالم المقبلة.