"خاميس يريد اللعب لعامين" .. نجم كولومبيا يقترب من فريق مفاجأة في إيطاليا

خاميس رودريجيز أصبح حرًّا في سوق الانتقالات بعدما غادر في الثلاثين من يونيو الماضي النادي الأمريكي مينيسوتا يونايتد. وخلال مسيرته ارتدى أيضًا قمصان إنفيغادو، وبانفيلد، وبورتو، وموناكو، وريال مدريد، وبايرن ميونخ، وإيفرتون، والريان، وأولمبياكوس، وساو باولو، ورايو فايكانو، وليون.
لقد فاز بكل شيء، ويضم سجل ألقابه ما لا يقل عن 25 لقبًا: بطولتا دوري أبطال أوروبا، وبطولتا كأس العالم للأندية، ولقب واحد في الدوري الأوروبي، ولقبان في كأس السوبر الأوروبي، وثلاث بطولات في الدوري البرتغالي، وبطولتان في الدوري الإسباني، وبطولتان في الدوري الألماني، وبطولة في الدوري الأرجنتيني، ولقب في كأس السوبر الإسباني، وكأس ألمانيا، وكأس البرتغال، ولقبان في كأس السوبر الألماني، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر البرتغالي، وكأس البرازيل، وكأس السوبر البرازيلي. وأخيرًا، كان هدّاف مونديال 2014 وبذلك نال الحذاء الذهبي.