"خاميس يريد اللعب لعامين" .. نجم كولومبيا يقترب من فريق مفاجأة في إيطاليا

يحلم جمهور أفيلينو حقًا بصفقة خاميس رودريجيز، فالنجم الكولومبي، الذي كان أحد أبرز اللاعبين مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 الأخيرة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بات حرًا من أي التزام تعاقدي، ويتفاوض مع النادي الأبيض والأخضر للتوقيع مجانًا.

ولن تكون هذه الصفقة، إن تمت، مجرد عملية تجارية، لأن لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق يبحث عن نادٍ لاستعادة مستواه ومواصلة اللعب.



