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하비에르 테바스 (Javier Tebas)Getty Images
Yosua Arya
ترجمه

"يريدون طرد برشلونة من الدوري الإسباني؟".. تيباس يفتح النار على ريال مدريد بسبب قضية نيجريرا

ريال مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني

المناوشات مستمرة بين الميرينجي ورئيس رابطة الليجا

شنّ رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، هجومًا لاذعًا على قناة ريال مدريد بشأن تغطيتها المستمرة لقضية نيجريرا.

واتهم رئيس الرابطة القناة الرسمية للنادي بالترويج لرواية كاذبة من خلال الإيحاء بأن فضيحة التحكيم لا تزال تؤثر على كرة القدم الإسبانية حتى اليوم.

  • تيباس يفتح النار على ريال مدريد

    وجّه تيباس رسالة حازمة إلى مدريد بشأن ردود فعلهم المستمرة حيال قضية نيجريرا. ودافع رئيس الليجا بقوة عن منظمته، منتقدًا في الوقت ذاته التصرفات الأخيرة لقناة ريال مدريد.

    فقد دأبت القناة الرسمية للنادي على بث مواد تشكك في نزاهة التحكيم الإسباني. ويرى تيباس أن هذه البرامج تروّج لأجندة خطيرة وغير دقيقة تضرّ بالدوري بأكمله. وعلى الرغم من المنافسة الشرسة بين أكبر أندية إسبانيا، أصرّ رئيس الدوري على أن نشر المعلومات المضللة لا يفيد أحدًا.

  • ترويج رواية كاذبة

    لا يزال تيباس متمسكًا بأن الاتهامات الأصلية المحيطة بالرئيس السابق للحكام خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا بالغة الخطورة ويجب التحقيق فيها بشكل كامل. ومع ذلك، فقد رفض بغضب فكرة أن الفساد لا يزال يحدث فعليًا في عام 2026.

    وقال تيباس: «ما زلت أحمل الرأي نفسه تمامًا بشأن قضية نيجريرا؛ ما حدث كان بالغ الخطورة ويجب التحقيق فيه حتى النهاية».

    «أمرٌ أن يتم التحقيق في وقائع انتهت منذ سنوات، وأمرٌ آخر تمامًا أن تُبنى في عام 2026 رواية مفادها أن نيجريرا لا يزال يؤثر على التحكيم الإسباني اليوم. هذا أمر مشين. وتكراره من قناة ريال مدريد التلفزيونية لا يجعله حقيقة».



  • الثقة في العملية القضائية

    تخضع قضية نيجريرا حالياً للنظام القضائي الإسباني. وشدد تيباس على ضرورة السماح لهذه المحاكم بتحديد ما إذا كانت المدفوعات التي قام بها برشلونة قد أثرت في ترقيات الحكام وتنزيلهم. وتساءل عمّا يتوقعه المنتقدون من الليجا أن تفعله بينما لا يزال التحقيق الجنائي جارياً.

    وأضاف: "دعوا القضاة يحققون، ودعوا كل الأدلة تُفحص، ودعوا الأمر يُتابع حتى نهايته. لكن في هذه الأثناء، ماذا يريد بعض الناس؟ هل يريدون طرد برشلونة وإدارته الحالية من الليجا بالكامل؟ هل يريدون من الليجا أن تغتصب صلاحيات المحاكم، وتصدر حكمها الخاص، وتطبّق عقوبة قبل أن يوجد حتى حكم قضائي؟"

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  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    في انتظار الحكم النهائي

    سيستمر التحقيق القضائي في قضية نيجريرا بالتكشّف أمام المحاكم الإسبانية خلال الأشهر المقبلة. وإلى حين اكتمال هذه الإجراءات القانونية بالكامل، لن تتخذ الليغا أي إجراء أحادي الجانب ضد برشلونة.

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