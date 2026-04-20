أحمد فرهود

خافيير تيباس المثير للجدل: أراد السخرية من ألفارو أربيلوا ففتح باب "المؤامرة ضد برشلونة".. وجوان لابورتا يدفع الثمن دائمًا

مسلسل جديد من جدل خافيير تيباس مع برشلونة وريال مدريد.. ..

في ممرات "الليجا" الضيقة والمشحونة، لا يُعد خافيير تيباس مجرد رئيس لرابطة الدوري الإسباني؛ بل تحوّل بمرور السنوات إلى "الخصم اللدود"، الذي يسكن كوابيس العملاق الكتالوني برشلونة.

تحول تيباس إلى خصم برشلونة "اللدود"؛ جاء بعد قوانينه المالية في الأعوام الماضية، والتي ضيقت على العملاق الكتالوني إمكانية حسم صفقات كبيرة.

أيضًا.. استخدم رئيس الرابطة قضية "نيجريرا"، والتي يواجه فيها برشلونة اتهامات شراء الحكام في إسبانيا؛ كسلاح ضد البلوجرانا، عندما يدخل في مناوشات مع مجلس إدارته أو جماهيره.

إلا أنه مؤخرًا تحسنت العلاقات بين تيباس والإدارة البرشلونية؛ على عكس جمهور هذا الكيان الرياضي الكبير، الذي لا يزال يترصد أي كلمة يتفوه بها رئيس الرابطة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف أشعل خافيير تيباس جدلًا جديدًا مع البرشلونيين، حتى ولو دون قصد..

    سر تحالف برشلونة مع خافيير تيباس رغم خلاف السنوات

    في البداية.. يجب الإشارة إلى الأسباب التي "حسنت" من علاقة إدارة العملاق الكتالوني برشلونة، مع رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس، في الفترة الأخيرة؛ وذلك رغم الخلافات الشديدة والاتهامات المُتبادلة، خلال السنوات العديدة الماضية.

    والجميع يعلم أن تيباس مُشجع متعصب لنادي ريال مدريد الإسباني؛ حيث أعلن هو بنفسه هذا الأمر، في كثير من المرات.

    لكن رغم أنه مدريدي متعصب؛ إلا أن علاقته سيئة جدًا برئيس النادي فلورنتينو بيريز، خاصة بعد تبني الأخير مشروع "السوبر ليج" - قبل فشله -.

    لذلك.. اشتعلت معركة بقاء بين تيباس وبيريز، خلال الفترة الماضية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: محاربة بيريز لعزل تيباس من منصبه.

    * ثانيًا: محاولة تيباس لـ"قلب" جمهور الريال ضد بيريز.

    وأمام هذه الحرب المشتعلة، وجد تيباس أن التعاون مع برشلونة برئاسة جوان لابورتا؛ قد يكون وسيلة أسرع، للقضاء على بيريز.

    ومن ناحيته.. يخشى لابورتا من مُخطط مزعوم لرئيس الميرينجي؛ وهو "عزل" تيباس من منصبه، وجلب مسؤول آخر يخدم مصالح فريق العاصمة بشكلٍ أكبر.

    أي أن لابورتا يسير على مبدأ المثل الشعبي المصري "اللي تعرفه أحسن من اللي متعرفهوش"؛ لذا.. تحالف مع تيباس في الفترة الأخيرة، رغمًا عن الجمهور البرشلوني.

    خافيير تيباس يفتح باب "المؤامرة ضد برشلونة"!

    الآن لنتحدث عن موضوع تقريرنا الأساسي؛ وهو تصريحات رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس، والذي فتح بابًا من الجدل مجددًا.

    تيباس قال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت"، مساء يوم الإثنين: "على ريال مدريد أن يُقاتل في الجولات المتبقية من الدوري الإسباني.. أنا على يقين أن برشلونة لن يستطيع الفوز في كل مبارياته، وسيخسر نقاط".

    ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني 2025-2026، برصيد 79 نقطة من 31 مباراة؛ وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

    وبالطبع.. تصريحات رئيس الرابطة الإسبانية، فتحت بابًا من الاتهامات البرشلونية؛ بشأن وجود "مؤامرة" ضد النادي، في الجولات السبع الأخيرة من مسابقة الدوري.

    أي أنه في كل مباراة سيحدث فيها خطأً تحكيميًا مؤثرًا، ضد العملاق الكتالوني الكبير؛ سيعود عشاق هذا النادي، إلى تصريح تيباس سالف الذكر.

    وأساسًا.. هُناك اتهامات مُتبادلة بين برشلونة وريال مدريد، بشأن حصول الطرف الآخر على مساعدات تحكيمية؛ لذلك مثل هذه التصريحات من مسؤول كبير كتيباس، ستزيد الأمور اشتعالًا وتعقيدًا.

    الحقيقة وراء تصريحات خافيير تيباس المثيرة للجدل!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نقف عند الحقيقة الكاملة وراء تصريحات رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس، والتي أثارت الجدل في الساعات الماضية.

    تيباس استهدف من تصريحاته، بشأن سقوط العملاق الكتالوني برشلونة، في بعض المباريات القادمة بمسابقة الدوري الإسباني 2025-2026؛ ما يلي:

    * أولًا: الرد على ألفارو أربيلوا، المدير الفني لنادي ريال مدريد.

    * ثانيًا: إثبات قوة الدوري الإسباني، واستمرار المُنافسة فيه حتى النهاية.

    والنقطة الثانية لا تحتاج إلى أي توضيح؛ لذلك.. سنركز على "الأولى"، بخصوص رد تيباس الساخر على أربيلوا.

    أساسًا.. تيباس طلب في تصريحاته من أربيلوا، عدم الحديث عن التحكيم، أو اتخاذه "شماعة" لإخفاقات الريال؛ مشددًا على ضرورة تركيزه في دوره كـ"مدرب"، خاصة أن الكرة لا تزال في الملعب.

    والحقيقة أن تصريح تيباس، قد يكون بنية جيدة؛ ولكن خانه التعبير في يقينه بسقوط برشلونة، خاصة مع الجدل التحكيمي الكبير في البلاد.

    وقد تؤثر تصريحات رئيس الرابطة الإسبانية، على أداء الحكام فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ لأننا لاحظنا كثيرًا، أنهم لا يستطيعون التعامل مع الضغوطات الهائلة المسلطة عليهم.


    كلمة أخيرة.. جوان لابورتا من يدفع الثمن دائمًا

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أن جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة "السابق والقادم"؛ هو من يدفع الثمن دائمًا، من تصريحات رئيس الرابطة الإسبانية خافيير تيباس.

    لابورتا انتهت ولايته على رأس مجلس إدارة برشلونة، في شهر مارس الماضي؛ ولكنه فاز في الانتخابات الأخيرة، حيث من المقرر أن يعود للمنصب في 1 يوليو 2026.

    ومثلًا.. ردود الأفعال الجماهيرية في برشلونة، بعد تصريحات تيباس بخصوص خسارة العملاق الكتالوني النقاط، خلال الجولات القادمة من مسابقة الدوري الإسباني؛ هي: "كيف للابورتا أن يتحالف مع هذا الشخص؟!".

    وكما ذكرنا في السطور الماضية؛ فإن جمهور برشلونة لا يتقبل تحالف إدارته مع تيباس، لأنهم يرون أن هذا الشخص يضر بالنادي أساسًا.

    وبالتالي.. نرى لابورتا يتعرض للهجوم، في كل مرة يخرج فيها تيباس بتصريح ضد البلوجرانا؛ سواء بقصد صريح، أو دون ذلك.

    ويجب علينا أن ننتظر الآن، رد الفعل الرسمي من برشلونة؛ وذلك بشأن تصريحات رئيس الرابطة الإسبانية، المثيرة للجدل.

