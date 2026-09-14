خاضها هيثم حسن بديلًا: "مجموعة من اللاعبين الفرديين".. قائد سلتيك يهاجم زملائه في الفريق بعد مباراة رينجرز!

تعرّض سلتيك لهزيمة مذلّة على يد غريمه اللدود يوم الأحد، ما دفع ماكجريجور إلى انتقاد الافتقار الحاد للانسجام داخل الفريق علنًا. وفي حديثه إلى سكاي سبورتس عقب المباراة، لم يتحفّظ لاعب الوسط عند تحليله للحقيقة القاسية المتمثلة في الخسارة بثلاثة أهداف على أرضية ملعب آيبروكس.

وقال ماكجريجور: "لم نكن على طبيعتنا. الفرق بين الفريقين أنك رأيت فريقًا حقيقيًا في مقابل مجموعة من اللاعبين الفرديين". وشدّد على أن رينجرز يعمل كمجموعة متماسكة، في حين أخفق زملاؤه تمامًا في العمل بشكل جماعي خلال مواجهة ربع النهائي الحاسمة.