خاص | نجم ليفربول السابق يوضح سبب عدم ضم ليفربول معوض "مباشر" لتعويض محمد صلاح

وتحدث ميرفي، لاعب وسط ليفربول السابق، بترتيب من Snabbare، إلى "جول" عن كون تشكيلة إيرولا غير متوازنة بعض الشيء فيما يتعلق بالمهاجمين على الأطراف قائلاً: «أعتقد أنه كان هناك الكثير من الشائعات حول محاولة ضم مينتيه وسار، وهما بوضوح لاعبان يفضّلان الجهة اليمنى، لذا فهم مدركون لهذا الأمر بالتأكيد".

وأكمل: «لكنني أعتقد أنه، كنادٍ لكرة القدم، هناك ما يُقال عن عدم شراء لاعب أو ضم لاعب لمجرد سدّ فراغ. إذا كان لديك بالفعل لاعبون موهوبون وأذكياء يمكنهم اللعب في تلك الجهة، لأنني شاهدت باركولا يلعب على الجهة اليمنى، وأعتقد أن جاكبو يملك الذكاء للقيام بذلك، وأعتقد أنه سيسجل أهدافاً من هناك. لقد قدّم في الواقع تمريرة حاسمة رائعة من هناك، على ما أعتقد في مباراة فورست من الجهة اليمنى. لذا فمن المحتمل أنهم نظروا إلى ما لديهم بالفعل عندما لم يتمكنوا من ضم سار أو مينتيه، وفكّروا: (أتعلم ماذا، دعونا لا نتسرّع ونضم شخصاً لا يناسب المعايير تماماً). لذا أنا أتفهّم الأمر".

وواصل الجناح السابق: «أنت لا تحصل دائماً على ما تريد في فترة الانتقالات. لا يمكن أن تكون رهينة وتدفع أكثر من اللازم مقابل اللاعبين لمجرد أنك بحاجة ماسّة إليهم، لأنهم أنفقوا الكثير من المال. لذا في عالم مثالي كنت سترغب في لاعب أكثر تخصصاً في الجهة اليمنى، وأنا أتفق مع ذلك، لكن في النهاية هل أعتقد أن لديهم ما يكفي في الوقت الحالي بوجود مونيوز، الذي أظهر لمحات على تلك الجهة، وجاكبو الذي يمكنه اللعب في تلك الجهة وحتى باركولا؟ أعتقد أن لديهم ما يكفي».