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Bradley Barcola Cody Gakpo Mohamed Salah Liverpool 2026Getty/GOAL
Chris Burton
ترجمه

خاص | نجم ليفربول السابق يوضح سبب عدم ضم ليفربول معوض "مباشر" لتعويض محمد صلاح

حصريًا
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز
برادلي باركولا
محمد صلاح
كودي جاكبو
ريو نغوموها
فيكتور مونيوز

ضم باركولا ومونيوز في الجهة الأخرى

لم يتعاقد ليفربول مع بديل مباشر لمحمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2026، بعد رحيل "الملك المصري" كلاعب حر، حيث أوضح داني ميرفي لجول لماذا قرر النادي عدم إنفاق أموال ثمينة لمجرد الإنفاق.

فقد شهدت صفوف الهجوم في أنفيلد بعض الإضافات، لكن أياً من المنضمين الجدد لا يُعتبر جناحاً أيمن طبيعياً.

  • باركولا وجاكبو ونجوموها ومونيوز يفضلون الجناح الأيسر

    كان برادلي باركولا الصفقة الأكثر بذخًا التي وصلت إلى ميرسيسايد قبل انتهاء فترة الانتقالات الأخيرة، حيث تم استقطاب الدولي الفرنسي الفائز بدوري أبطال أوروبا من باريس سان جيرمان في صفقة بلغت 123 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار).

    وهو، إلى جانب كودي جاكبو وريو نجوموها وفيكتور مونوز، يفضل اللعب على الجهة اليسرى. ويضطر أندوني إيراولا إلى الإبداع في اختياراته التشكيلية بينما يملأ أحدهم الفراغ الذي خلّفه صلاح صاحب الـ257 هدفًا.

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  • Yankuba Minteh Liverpool crestGetty/GOAL

    ليفربول مرتبط بمينته وسار

    ويُقال إنه تم تحديد بدائل محتملة مناسبة للاعب الذي توّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، حيث قُدّمت عروض للتعاقد مع يانكوبا مينتيه لاعب برايتون ونجم كريستال بالاس إسماعيلا سار، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق مع المنافسين المحليين.

    وبدلاً من إنفاق الأموال على عجل على الخيارات الثالث أو الرابع أو الخامس، فضّل ليفربول التريث والاكتفاء بما لديه وإعادة تقييم الأمور في يناير. ويُعتبر هذا هو النهج الأفضل في الوقت الراهن.

  • لماذا لم يتعاقد ليفربول مع خليفة لصلاح

    وتحدث ميرفي، لاعب وسط ليفربول السابق، بترتيب من Snabbare، إلى "جول" عن كون تشكيلة إيرولا غير متوازنة بعض الشيء فيما يتعلق بالمهاجمين على الأطراف قائلاً: «أعتقد أنه كان هناك الكثير من الشائعات حول محاولة ضم مينتيه وسار، وهما بوضوح لاعبان يفضّلان الجهة اليمنى، لذا فهم مدركون لهذا الأمر بالتأكيد".

    وأكمل: «لكنني أعتقد أنه، كنادٍ لكرة القدم، هناك ما يُقال عن عدم شراء لاعب أو ضم لاعب لمجرد سدّ فراغ. إذا كان لديك بالفعل لاعبون موهوبون وأذكياء يمكنهم اللعب في تلك الجهة، لأنني شاهدت باركولا يلعب على الجهة اليمنى، وأعتقد أن جاكبو يملك الذكاء للقيام بذلك، وأعتقد أنه سيسجل أهدافاً من هناك. لقد قدّم في الواقع تمريرة حاسمة رائعة من هناك، على ما أعتقد في مباراة فورست من الجهة اليمنى. لذا فمن المحتمل أنهم نظروا إلى ما لديهم بالفعل عندما لم يتمكنوا من ضم سار أو مينتيه، وفكّروا: (أتعلم ماذا، دعونا لا نتسرّع ونضم شخصاً لا يناسب المعايير تماماً). لذا أنا أتفهّم الأمر".

    وواصل الجناح السابق: «أنت لا تحصل دائماً على ما تريد في فترة الانتقالات. لا يمكن أن تكون رهينة وتدفع أكثر من اللازم مقابل اللاعبين لمجرد أنك بحاجة ماسّة إليهم، لأنهم أنفقوا الكثير من المال. لذا في عالم مثالي كنت سترغب في لاعب أكثر تخصصاً في الجهة اليمنى، وأنا أتفق مع ذلك، لكن في النهاية هل أعتقد أن لديهم ما يكفي في الوقت الحالي بوجود مونيوز، الذي أظهر لمحات على تلك الجهة، وجاكبو الذي يمكنه اللعب في تلك الجهة وحتى باركولا؟ أعتقد أن لديهم ما يكفي».

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  • Bradley Barcola Liverpool 2026-27 FulhamGetty

    يواصل ليفربول مشواره دون هزيمة في موسم 2026-2027

    خاض جاكبو ونجوموها ومونيوز وباركولا جميعهم فترات باللعب على الجهة اليمنى في وقت مبكر من موسم 2026-27. ومن ذلك المركز، بانطلاقة على طول الخط الجانبي وتمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء تسببت في مشاكل، مهّد الدولي الهولندي جاكبو الطريق أمام ألكسندر إيزاك لتسجيل هدف فوز ليفربول أمام بورنموث.

    قد يتجدد الاهتمام بلاعبين من أمثال مينتيه وسار، سواء في مطلع عام 2027 أو الصيف المقبل، إذ يُقال إن كليهما متحمس للانتقال إلى أنفيلد. غير أن ليفربول لم يتعرض للهزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا وكأس كاراباو هذا الموسم، لذا فإن التعاقد مع "صلاح جديد" لم يصبح أولوية ملحّة ذات أهمية كبيرة.

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