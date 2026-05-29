خاص | ثنائية محتملة ووداع!.. هل سيؤثر الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على مستقبل ميكيل أرتيتا مع آرسنال؟

بعد أن شهد المدير الفني الإسباني أوناي إيمري، صعوبات في تحقيق النتائج المرجوة، تحت ضغط محاولة السير على خطى الفرنسي آرسين فينجر العريقة؛ عاد ميكيل أرتيتا - الذي كان يعمل إلى جانب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي - إلى استاد الإمارات، في ديسمبر 2019.

لم يكن لديه أي خبرة في قيادة فريق تدريبي في ذلك الوقت، لكنه سرعان ما تأقلم مع هذا الدور الصعب للغاية، وقاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020، ثم كأس الدرع الخيرية في وقتٍ لاحق من ذلك العام؛ حيث كان هذا الفوز الآخر في المباراة الافتتاحية التقليدية للموسم الجديد في كرة القدم الإنجليزية، هو كل ما استطاع أرتيتا تحقيقه خلال السنوات الخمس التالية.

وتم إعادة بناء أرسنال، ليصبح منافسًا حقيقيًا على اللقب، بعد أن قضى ست سنوات دون التأهُل لدوري أبطال أوروبا في مرحلة ما؛ لكنه احتل المركز الثاني خلف مانشستر سيتي وليفربول، على مدار ثلاثة مواسم متتالية.

وكان من المحتم طرح أسئلة حول "الشجاعة" الجماعية وقدرة أرتيتا على تحقيق أكبر الألقاب؛ حيث جاءت الإجابة الإيجابية أخيرًا في موسم 2025-2026، عندما حصد الفريق أول لقب في الدوري الممتاز منذ فريق "اللاهزيمة" الأسطوري في 2003-2004.

كما تم التمتع بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث من المقرر مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء غدٍ السبت.