خاص | استبعد يامال ورشح ميسي ورونالدو .. جوليت يكشف مرشحه للكرة الذهبية 2026

والفائز الأكثر ترجيحًا هو نجم برشلونة الصاعد لامين يامال. ففي سن الثامنة عشرة، احتل بالفعل المركز الثاني في تصويت جائزة الكرة الذهبية، ويضم سيرته الذاتية المرموقة لقبين في الدوري الإسباني وبطولة أمم أوروبا.

وقد قيل إن هذا المراهق الموهوب قد يتفوق على رصيد ميسي البالغ ثماني كرات ذهبية، حيث أن الوقت في صالحه، لكن جوليت غير مقتنع بأن هذا الأمر سيبدأ في عام 2026.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يامال قادراً على تحقيق أول فوز له هذا العام، مما يسمح له بالبدء في مطاردة أعظم لاعب في التاريخ، قال جوليت، لاعب المنتخب الهولندي السابق: "أعتقد أن الأمر يعتمد على أدائك في كأس العالم الآن. حتى لو فزت بدوري أبطال أوروبا - وهو ما لا يستطيع يامال تحقيقه هذه المرة على أي حال - فإنه يحتاج إلى التألق في كأس العالم ليترك بصمته ويكون في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، لأنه لم يصل إلى النهائي من قبل".

وأكمل: "إذن، من غيره في نهائي دوري أبطال أوروبا يقترب من ذلك هذا العام؟ ديمبيلي، بالطبع - لقد فاز بها بالفعل. لكن بالنسبة لي، أحد الأفضل هو فيتينيا. لاعب لا يصدق. أعتقد أنه محرك خط الوسط هذا. يمكن أن يكون لاعباً رائعاً أيضاً في كأس العالم".