في أعقاب خسارة السبت أمام نيوكاسل، تعرضت استعدادات تشيلسي قبل المباراة مرة أخرى لانتقادات شديدة بعد أن أحاط اللاعبون بالحكم بول تيرني في دائرة الوسط خلال تجمع غريب. ومنذ توليه المنصب في يناير، جعل روزينيور هذه الروتين جزءًا أساسيًا من الاستعدادات. ومع ذلك، فقد تعرضت النسخة الأخيرة، التي أُجبر فيها تيرني على الوقوف في وضع محرج بين اللاعبين، لسخرية واسعة النطاق. وأثار هذا القرار التكتيكي تساؤلات حول ما إذا كان البلوز يفضلون "الاستعراض" على الجوهر خلال فترة تراجعهم الأخيرة، على الرغم من أن روزينيور دافع عن هذا الطقس وانتقد الحكم لتدخله.