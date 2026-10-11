حيلة الحافلة المزيفة.. مانشستر سيتي يهرب من جماهير ليفربول!

نجح مانشستر سيتي في تفادي استقبال كان من الممكن أن يكون عدائياً من آلاف مشجعي ليفربول الغاضبين لدى وصوله إلى أنفيلد بعد ظهر يوم الأحد. فمن خلال استخدام حافلة تمويه ذكية والدخول من مدخل بديل، تمكن حامل اللقب من التحايل على الجماهير المحتشدة التي كانت تخطط لمفاجأته قبل هذه المواجهة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.