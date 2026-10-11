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Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
معتز الجمال
ترجمه

حيلة الحافلة المزيفة.. مانشستر سيتي يهرب من جماهير ليفربول!

ليفربول ضد مانشستر سيتي
ليفربول
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

نجح مانشستر سيتي في تفادي استقبال كان من الممكن أن يكون عدائياً من آلاف مشجعي ليفربول الغاضبين لدى وصوله إلى أنفيلد بعد ظهر يوم الأحد. فمن خلال استخدام حافلة تمويه ذكية والدخول من مدخل بديل، تمكن حامل اللقب من التحايل على الجماهير المحتشدة التي كانت تخطط لمفاجأته قبل هذه المواجهة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

  • تكتيكات تمويه بارعة في أنفيلد

    نجح مانشستر سيتي في تجنّب كمين غاضب من جماهير ليفربول قبل مباراتهما الحاسمة يوم الأحد. فبدلاً من استخدام المدخل الرئيسي المعتاد، سلك إنزو ماريسكا وفريقه طريق أنفيلد رود ودخلوا الملعب عبر منفذ خلفي في أركلز لين. ورافقت دراجات الشرطة حافلات الفريق، في حين نجحت سيارة تمويه في تضليل آلاف من جماهير الفريق المضيف. وكان معظم الحضور قد تجمّعوا خارج زاوية أنفيلد رود، ففاتهم تماماً وصول لاعبي مانشستر سيتي الفعلي.



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    اللعب تحت ضغط هائل

    تمثل هذه المواجهة أول ظهور لمانشستر سيتي على أرض الملعب منذ أن أدانته لجنة مستقلة بمخالفة القواعد المالية على مدار تسعة مواسم. وقد نفى النادي هذه الاتهامات نفيًا قاطعًا، وتقدم على الفور باستئناف ضد القرار. وعلى الرغم من التوتر المحيط بالنادي، فقد هوّن مارك جيهي من أهمية الأجواء العدائية التي سبقت اللقاء. وقال جيهي: "الأجواء دائمًا ساخنة [في آنفيلد]، لذا فإن الأمر لا يختلف عن أي مباراة أخرى. الجميع هنا قادة. كل لاعب لديه دور كبير يؤديه، وسيظهر تكاتف الفريق".

  • منافسة حامية وأجواء مشتعلة

    من الطبيعي أن تكون التوترات مرتفعة في ظل تذكّر الجماهير لحادثة أبريل 2018 عندما تعرّضت حافلة مانشستر سيتي لأضرار بالغة خارج ملعب آنفيلد. وعلى الرغم من أن المسار البديل منع وقوع مواجهات جسدية اليوم، فقد توقّع جيمي كاراغر أجواءً لا تهدأ داخل الملعب. وأوضح كاراجر: «سيحصلون على استقبال ساخن جدًا، لكن هذا هو الحال دائمًا عندما يأتي مانشستر سيتي إلى آنفيلد». وأضاف: «الجميع متعطش للدماء، لذا سيكون من الصعب جدًا على لاعبيهم ومدربهم تحقيق أي شيء».

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    مخاطر كبيرة بانتظار الأبطال

    الرهانات الرياضية لا تقل أهمية مع انطلاق المباراة، إذ يتصدر مانشستر سيتي حاليًا جدول الترتيب برصيد كامل من 15 نقطة، في حين يحتل ليفربول المركز الثامن بتسع نقاط بعد فوزين وثلاثة تعادلات دون أي خسارة. وعلى رجال ماريسكا تجاوز حالة العداء سريعًا والتركيز بشكل كامل على مواصلة مسيرتهم المثالية للحفاظ على هيمنتهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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