"خلق الشكوك بداخلي وهذا موقفنا من السوق" .. مورينيو يكشف سر فشل صفقة رودري

وقد كشف مدرب ريال مدريد مورينيو الآن عن كواليس هذه المطاردة الفاشلة. وأكد المدرب المخضرم أن العملاق الإسباني قدّم عرضًا مُغريًا، لكن تردد اللاعب هو ما أنهى الصفقة في نهاية المطاف.
وأوضح مورينيو في حديثه لبرنامج إل شيرينجيتو: «تحدثت معه بضع مرات، وقدّم له ريال مدريد عرضًا جيدًا للغاية. أعتقد أن هناك علاقة ممتازة جدًا مع مانشستر سيتي. ومن دون التفاوض مع سيتي، تواصل النادي مع رودري وقدّم له عرضًا كبيرًا. لكن رودري كانت لديه شكوك، لقد تردد، وشكوك رودري خلقت شكوكًا لديّ أنا أيضًا.
إنه لاعب استثنائي وكان محترمًا للغاية معنا، ولا شيء سلبيًا يُقال عنه، لكن ريال مدريد بحجم لا يمكن أن يضم لاعبين يشككون في أنفسهم؛ فأنت تتواصل مع اللاعب فيسألك: متى عليّ أن أذهب؟ هذا نوعًا ما هو المفهوم، لكنه كان محترمًا جدًا معنا. أتمنى له التوفيق... ليس أكثر من اللازم بالطبع... لكنني أتمنى له التوفيق».