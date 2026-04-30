نقلة بنزيما وتجاهل الهلال وإثبات التفوق على ميسي .. ملامح حوار كريستيانو رونالدو المنتظر "بشرط تتويج النصر"!

"سأتحدث أكثر في نهاية الموسم" .. بتلك الكلمات، أشعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا حول ظهور إعلامي مرتقب عقب انتهاء منافسات موسم 2025-2026، للحديث عمّا جرى خلال تلك النسخة.

هل سيكون عبر الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي؟ هل سيظهر مجددًا مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان أو عبر قناة عالمية؟ هل سيكون اللقاء قبل أم بعد كأس العالم؟ أسئلة كثيرة تدور في الأذهان، حول الظهور الإعلامي الجديد للدون، والذي - بالتأكيد - سيتجاوز حدود الإشادة بحياته في السعودية، وعشقه لنادي النصر.

عن أي ملفات سيتحدث كريستيانو رونالدو؟ هذا ما يمكن أن نعرضه أمامكم، كمقترحات حول ملامح "مضمون" اللقاء الإعلامي الذي سيظهر فيه حامل الكرات الخمس الذهبية، وفي انتظار آرائكم أيضًا..