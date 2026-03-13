Getty/GOAL
ترجمه
حوار حصري مع جيمس ميلنر: كيفية تحقيق رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بجرعة من الاضطراب وقليل من الحظ
صانع التاريخ: أمضى ميلنر ما يقرب من 25 عامًا في القمة
إن إنجازات ميلنر التاريخية في عام 2026 لا ينبغي أن تكون مفاجئة، فقد كان في هذا الوضع طوال 25 عامًا. في نوفمبر 2002، أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما ظهر لأول مرة مع نادي طفولته ليدز. وبعد أكثر من شهر بقليل، أصبح أصغر هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن سجل أول أهدافه في سن 16 عامًا و356 يومًا.
من تلك البدايات المتواضعة، نشأت أسطورة العصر الحديث. ميلنر، الذي خاض 61 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز - خلال فترة لعبه في ملعب الاتحاد وأنفيلد - كما فاز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات تزين سيرته الذاتية المتميزة.
- Getty
بعد 900 مباراة: ماذا يتذكر ميلنر عن رقم 1؟
لقد وصل إلى 900 مباراة على مستوى الأندية، منها 655 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. ماذا يتذكر عن مباراته الأولى؟ عندما طرحت GOAL هذا السؤال على ميلنر، قال اللاعب المتعدد المواهب البالغ من العمر 40 عامًا - والذي يشكل جزءًا من مشروع Specsavers' Best Worst Team - عن خروجه من مقاعد البدلاء مع فريق ليدز ضد وست هام: "لا أستطيع أن أتذكر الكثير في الواقع. لا أستطيع أن أتذكر كيف شعرت. أتذكر الموقف.
"كنا متقدمين بهدفين، على ما أعتقد، في المباراة. ثم أعتقد أننا تقدمنا 3-1 ثم 4-2 واعتقدت أن لدي فرصة جيدة للعب. ثم أصبح النتيجة 4-3، وربما لم أعتقد أنه سيشركني في ذلك الوقت. لكن تيري [فينابلز] فعل ذلك. كان يثق بي وأظهر ثقة كبيرة، على ما أعتقد، لفريق كان يكافح من أجل إشراك لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا. لذا أتذكر دخولي الملعب، وربما كنت متوترًا، كما أعتقد. لكن كان ذلك بالتأكيد لحظة مهمة".
التغلب على التحديات: كيف تعامل ميلنر مع البداية المضطربة
يعمل ميلنر مع نادي وارلي، الذي سجل فوزًا واحدًا فقط و 18 هزيمة في الموسم الماضي، وتلقى 81 هدفًا على طول الطريق، حيث يتم الاستفادة من ثروته الهائلة من المعرفة. على الرغم من كل النجاحات التي حققها على مر السنين، فقد واجه الكثير من التحديات بنفسه.
تم إعارة ميلنر إلى سويندون في بداية موسمه الثاني كلاعب محترف، قبل أن يتعرض للهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق ليدز. ساعدت تلك التجارب المبكرة في تشكيل اللاعب والشخص الذي هو عليه اليوم.
عند سؤاله عن كيفية تعامله مع البداية المضطربة لمسيرته، قال ميلنر: "حدث الكثير. من الواضح أن المدربين كانوا يتغيرون. كان النادي [ليدز] يمر بفترة من الاضطراب المالي. ذهبت على سبيل الإعارة إلى سويندون لمدة شهر، ثم عدت وواجهت الهبوط بالطبع. وكان هناك الكثير من الاجتماعات عندما دخلنا في الإدارة وما إلى ذلك. وبصفتك شاباً صغيراً، فإنك في وضع مختلف قليلاً عن الرجال الذين لديهم عائلات وأشياء من هذا القبيل. من الواضح أنك كشاب صغير، تريد فقط لعب كرة القدم. لذا فأنت في خضم ذلك وأعتقد أن ذلك قوّى شخصيتك. جعلتك تركز على المهمة التي بين يديك.
"تعلمت الكثير من الدروس في وقت مبكر جدًا. تغيير المدربين هو أحد أصعب الأمور. يأتي مدرب لا يقدرك بقدر المدرب الذي منحك فرصة الظهور لأول مرة، ثم تذهب على سبيل الإعارة وتضطر إلى الكفاح من أجل مكانك والعودة وما إلى ذلك. ثم فريق يعاني، في نادٍ كروي كبير، المشجعون والنادي الذي كنت أشجعه طوال حياتي، ذلك الضغط لعدم الرغبة في الهبوط والقيام بكل ما في وسعك. أعتقد أن عليك أن تنضج بسرعة في مثل هذا الموقف. أنا متأكد من أن ذلك ساعد في تقوية شخصيتي. ثم انتقلت إلى نيوكاسل واستمرت الاضطرابات على الأرجح لبضع سنوات أخرى. لذا، نعم، كان عليّ أن أنضج بسرعة."
- Specsavers
العمل الجاد يؤتي ثماره: كيف حطم ميلنر الرقم القياسي
لطالما افتخر ميلنر بأخلاقيات العمل، حيث أن كرة القدم - مثل أي مجال آخر في الحياة - غالبًا ما تعطيك ما تبذل فيه من جهد. عندما سُئل عما إذا كان الجهد يُكافأ وما الذي تطلبه منه للاستمتاع بمثل هذه المدة الطويلة، قال ميلنر: "أعتقد أن [العمل الجاد يؤتي ثماره] في معظم الأحيان. أعتقد أن هناك عنصر الحظ في ذلك. أعتقد أن هناك عنصرًا من كل شيء. لا تحصل دائمًا على ما تستحقه، وأعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على كرة القدم أيضًا.
"لكنني أعتقد أنك إذا بذلت كل ما في وسعك، يمكنك على الأقل أن تنظر إلى نفسك في المرآة وتقول: لم أستطع أن أبذل أكثر من ذلك في ذلك اليوم. أو أنني بذلت كل ما في وسعي واستعددت بأفضل ما يمكنني. وإذا لم تسر الأمور في صالحك، فيمكنك على الأقل أن ترضى بحقيقة أنك بذلت كل ما في وسعك وفعلت كل ما في قدرتك وتحكمت في الأمور التي يمكنك التحكم فيها لتحقيق ذلك".
نموذج يحتذى به: ميلنر مثال للجميع في عالم كرة القدم
لا أحد يستطيع أن يتهم ميلنر بأنه لم يبذل قصارى جهده، وقد تمكن من جني ثمار جهوده. وهناك ما يوحي بأن المزيد قادم، مع ارتفاع مستوى الرقم القياسي لعدد المشاركات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويظل ميلنر نموذجًا مثاليًا لأي لاعب كرة قدم طموح - على أي مستوى - يبحث عن مثال لكيفية تحقيق أقصى إمكاناته وتخطي جميع العقبات التي تعترض طريقه.
يتم توثيق تحول نادي وارلي لكرة القدم من قبل Specsavers في سلسلة "أفضل أسوأ فريق" على YouTube. شاهد جيمس ميلنر في الحلقة 6 واشترك في قناة Specsavers' Best Worst Team على YouTube لمتابعة رحلة الفريق.
إعلان