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imago-sport-1083085273.jpgAnadolu Agency
علي رفعت

حملة لمنحه شارة القيادة ومصير قميص الهزيمة.. فاتح تريم يُحذر: لدينا صلاح!

محمد صلاح
طرابزون سبور ضد جلطة سراي
طرابزون سبور
جلطة سراي
الدوري التركي الممتاز

جدل جماهيري واسع يحيط بقائد الفراعنة داخل طرابزون سبور للمطالبة بتنصيبه قائدًا للمجموعة، ومواطنه مصطفى محمد يظفر بقميصه عقب قمة الدوري، في حين يرفع أسطورة التدريب فاتح تريم راية التحدي قاريًّا متباهيًا بقيمته.

تتواصل تداعيات البداية المتذبذبة لنادي طرابزون سبور في الدوري التركي لتلقي بظلالها على النجم المصري محمد صلاح، الذي بات محور المشهد الكروي في بلاد الأناضول.

ففي الوقت الذي تعالت فيه أصوات جماهير النادي للمطالبة بمنحه شارة القيادة لانتشال الفريق من عثراته الأخيرة، حسمت لقطات ما بعد لقاء كونيا سبور مصير قميص الهزيمة الذي ذهب إلى مواطنه مصطفى محمد، بالتزامن مع خروج المدرب التركي التاريخي فاتح تريم بتصريحات مدوية يوجه فيها تحذيرًا لكبار أوروبا بوجود صلاح وترسانة من النجوم العالميين في الملاعب التركية.


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  • مطالبات جماهيرية واسعة بتسليم شارة القيادة لصلاح

    شهدت منصات التواصل الاجتماعي وموقع إكس حالة من الغليان والانقسام بين مشجعي طرابزون سبور عقب السقوط الأخير أمام كونيا سبور بهدف دون مقابل في خامس جولات الدوري.

    وأطلقت فئات واسعة من جماهير الفريق حملة تطالب بسحب شارة القيادة من قائد الفريق الحالي، البالغ من العمر 36 عامًا، ومنحها فورًا لمحمد صلاح لإعادة الانضباط وروح الانتصار إلى غرفة الملابس.

    ورأى المطالبون أن النجم المصري، الذي يحتل وصافة هدافي المسابقة بـ 4 أهداف، يمتلك الشخصية القيادية والكاريزما القادرة على تصحيح مسار الفريق القابع في المركز الثامن برصيد 7 نقاط، بينما اعتبر قطاع آخر أن صلاح قائد بطبعه داخل المستطيل الأخضر ولا يحتاج إلى شارة رسمية، وأن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف المنظومة التكتيكية بعد إقالة المدرب فاتح تيكي.


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  • مصطفى محمد يظفر بقميص الهزيمة ويكشف كواليس اللقاء

    على صعيد المواجهات المباشرة، كشف المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم كونيا سبور، عن كواليس قمته الخاصة مع محمد صلاح عبر حسابه على موقع إنستجرام عقب انتهاء لقاء الفريقين.

    ونشر مصطفى محمد لقطات مصورة جمعته بنجم ليفربول الأسبق داخل الممر الشرفي، أظهرت حصوله على قميص صلاح الذي خاض به مواجهة السبت، وذلك في أعقاب فوز كونيا بهدف نظيف. وتفاعل المتابعون مع ظهور الثنائي معًا بعد انضمام مصطفى محمد إلى كونيا سبور مؤخرًا، واستعادتهما لذكريات الشراكة الدولية رفقة منتخب مصر في البطولات القارية.


  • فاتح تريم يحذر أندية أوروبا بأسماء الكبار وفي مقدمتهم صلاح

    دخل أسطورة التدريب التركية فاتح تريم على خط الإشادة بقوة المسابقة وتوهج أنديتها الكبرى، مؤكدًا أن الفرق التركية أصبحت تملك ثقلًا قاريًّا يحسب له ألف حساب.

    وأكد تريم، في تصريحات نقلتها شبكة إن تي في سبور، أن الأندية التركية المشاركة قاريًّا قادرة على مقارعة أي منافس مهما بلغت قوته، قائلًا إن وجود محمد صلاح يمنح طرابزون قوة إضافية بجانب المهاجم أونواتشو، مشيرًا إلى أن أسماء مثل فلاهوفيتش وأوسيمين ولوكاكو وساني وكانتي وجرينوود ستجعل مدربي أوروبا يحذرون لاعبي فرقهم من الاصطدام بالأندية التركية في الأدوار الإقصائية.


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  • بينانت يقارن ساكا بصلاح ويؤكد ابتعاده عن طينة الكبار

    امتدت أصداء توهج صلاح إلى الملاعب الإنجليزية، حيث استشهد جناح ليفربول السابق جيرمين بينانت بمسيرة النجم المصري التاريخية لتوجيه انتقادات حادة لجناح آرسنال بوكايو ساكا.

    وأكد بينانت، في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس، أن تصنيف أي لاعب ضمن أفضل أجنحة العالم يتطلب أرقامًا واستمرارية لا تقبل الجدل، موضحًا أن صلاح ظل متربعًا على القمة لتسعة مواسم متتالية متجاوزًا حاجز الـ 20 مساهمة تهديفية في كل موسم. 

    واعتبر بينانت أن أرقام ساكا تضعه بعيدًا عن فئة الكبار ومقارنات الأفضل في تاريخ البريمييرليج بفارق ملحوظ مقارنة بما دونه قائد منتخب مصر في قلعة آنفيلد قبل رحيله إلى طرابزون.


الدوري التركي الممتاز
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طرابزون سبور
طرابزون سبور
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جلطة سراي
جلطة سراي