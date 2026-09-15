حملة لمنحه شارة القيادة ومصير قميص الهزيمة.. فاتح تريم يُحذر: لدينا صلاح!

تتواصل تداعيات البداية المتذبذبة لنادي طرابزون سبور في الدوري التركي لتلقي بظلالها على النجم المصري محمد صلاح، الذي بات محور المشهد الكروي في بلاد الأناضول.
ففي الوقت الذي تعالت فيه أصوات جماهير النادي للمطالبة بمنحه شارة القيادة لانتشال الفريق من عثراته الأخيرة، حسمت لقطات ما بعد لقاء كونيا سبور مصير قميص الهزيمة الذي ذهب إلى مواطنه مصطفى محمد، بالتزامن مع خروج المدرب التركي التاريخي فاتح تريم بتصريحات مدوية يوجه فيها تحذيرًا لكبار أوروبا بوجود صلاح وترسانة من النجوم العالميين في الملاعب التركية.