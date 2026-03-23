قال كلوب إنه يمكنه حتى «أن يتفهم إلى حد ما» الأسئلة المتكررة حول مستقبله المحتمل كمدرب للمنتخب الألماني، لكن الأمر يبدو مختلفًا تمامًا فيما يتعلق بالشائعات حول رحيله الوشيك عن ريد بول وانتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.

"من الجيد أن نتحدث عن هذا الأمر"، بدأ كلوب حديثه، ثم انطلق في خطاب مزيج من المبادئ والغضب. "متى تكون الأخبار أخبارًا؟ عندما يأخذ شخص ما ورقة ويكتب عليها شيئًا ما؟ أم عندما يكون هناك شيء ما؟ كيف يجب أن تكون الحالة؟ أن يتصل بي ريال مدريد في وقت ما ويقول: 'فلورنتينو بيريز على الهاتف! يورغن، كيف الحال؟" أم يكفي أن تكتب OE24 - لا أعرف إن كان ذلك بواسطة الذكاء الاصطناعي أم من قبل أشخاص ما - أي هراء؟ هذا يزعجني."

الخلفية: في أعقاب رحيل تشابي ألونسو في بداية العام، تم تداول اسم كلوب في ريال مدريد كمرشح لخلافته. وقد أورد ذلك كل من Sky والصحفي الإسباني الشهير غويلم بالاغو، من بين آخرين. أما OE24 فهي منصة إلكترونية نمساوية معروفة دائماً بإثارة الضجة، وقد التقطت هذه الأخبار وروجت لها. ولم يتضح سبب ذكر كلوب لـ OE24 على وجه التحديد.

وقال كلوب للصحفيين الحاضرين يوم الاثنين: "عليكم أن تمارسوا بعض الانضباط. هذا كله مجرد هراء." وأضاف ساخراً أن ريال مدريد "لم يتصل بي ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة" طوال حياته حتى الآن. وأردف ساخراً: "سأتولى تدريب أتلتيكو مدريد أيضاً، ويفضل أن يكون ذلك في نفس الوقت. آسف يا مدريد، عليكم أن تتصلوا أولاً!"