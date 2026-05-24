زهيرة عادل

حمزة عبدالكريم ضد ريال مدريد | خطأ حرمه من إكمال متعة أول كلاسيكو .. لكن 64 دقيقة كافية للرد على سخرية بايرن ميونخ!

ماذا فعل المهاجم المصري الشاب في أول كلاسيكو له؟

هناك من يحتاج لوقت طويل لإثبات جودته، وهناك "حمزة عبدالكريم" .. المصري الشاب الذي حتى وإن خسر برشلونة تحت 19 عامًا نهائي كأس أبطال دوري الشرف للشباب أمام غريمه ريال مدريد، فهو لم يخسر على المستوى الفردي.

برشلونة تحت 19 عامًا خسر ظهر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – نهائي كأس الأبطال للشباب أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف وحيد.

وقد شارك عبدالكريم أساسيًا في كلاسيكو الشباب، حيث كان يعول عليه الجمهور كثيرًا، لكن القدر كان له رأيًا آخر..

  • فرصتان مهدرتان .. أهداف حمزة عبدالكريم تتوقف

    هذه المباراة هي أول كلاسيكو يخوضه نجمنا المصري رفقة شباب برشلونة منذ الانضمام لهم في الميركاتو الشتوي الماضي، معارًا من الأهلي المصري.

    لكنه لم يستغرق الكثير من الوقت، ليقول "أنا هنا"، إذ كاد يحرج هدف المباراة الأول، بعدما ارتقى فوق الجميع متابعًا عرضية من ركلة حرة، برأسية في اتجاه المرمى، لكنها مرت بجوار القائم بقليل.



    وظهر صاحب الـ18 عامًا بفرصة خطيرة أخرى في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، لكنه لم ينجح في السيطرة على الكرة، ليهدر فرصة هدف ثانِ.

    فيما حاول حمزة أن يضع بصمته في كلاسيكو الشباب بصناعة فرصة لزميله في بداية الشوط الثاني، حيث أرسل تمريرة خلفية، تبعها الأخير بتسديدة، لكن حارس الميرينجي تصدى لها.

    خطأ زميله يقوده لعدم إكمال المباراة

    أن يكون أول كلاسيكو لك يساوي الفوز في نهائي كأس الأبطال، فالمباراة قيمتها تزداد أضعافًا، ومع ستة أهداف سجلها عبدالكريم خلال أربع مباريات سابقة مع شباب برشلونة، فالأعين تراقب كل خطواته، خاصةً وأنه مرشح لخوض كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري.

    كل هذا يأتي بالتزامن مع بحث الفريق الأول لبرشلونة عن مهاجم جديد يخلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن لسوء حظ شباب برشلونة والمهاجم المصري أن سيناريو المباراة انقلب في بداية الشوط الثاني..

    في وقت كانت السيطرة به لشباب البرسا متقدمين بهدف بيدرو فيلار في الدقيقة 26، تعرض زميلهم إينيجو مارتينيز للطرد ببطافة صفراء ثانية في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني، لتتجه دفة المباراة لريال مدريد.



    حينها تقدم ريال مدريد بهدفين في الدقيقتين 51 و63، فلم يكن هناك مفرًا من تغيير حمزة عبدالكريم في محاولة للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، للحفاظ على أمل الفوز، ليكتفي المهاجم المصري باللعب 64 دقيقة في أول مواجهة له أمام الملكي.

    لكن حتى مهمة التأمين الدفاعي لم تنجح، وسجل شباب الميرينجي هدفين آخرين في الدقيقتين 68 و6+90، ليخسر برشلونة نهائي كأس الأبطال للشباب.

  • مناشدات لهانزي فليك

    تظن أن دعوة حسام حسن؛ المدير الفني لمنتخب مصر، لحمزة عبدالكريم للمشاركة في كأس العالم 2026، مبالغة على قدر صعب سنه؟، شاهد ما يقوله جمهور برشلونة عنه بعد بضع مباريات فقط قدمها في فريق تحت 19 عامًا .. وإن كنت أهلاويًا ستتحسر في ظل معاناة الشياطين الحمر هجوميًا بالموسم المنقضي الذي خرجوا به بصفر بطولات، في وقت لم يحصل به حمزة عبدالكريم على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول!

    جمهور برشلونة بدأ بمناشدة هانزي فليك؛ المدير الفني للفريق الأول لبرشلونة، لضرورة استدعاء حمزة في معسكر الإعداد للموسم المقبل، فكتب أحدهم بالتزامن مع مواجهة ريال مدريد: "نأمل أن يفعلها فليك في فترة الإعداد"، فيما علق آخر: "عبدالكريم رائع".

    فيما تغزل آخر فيما قدمه المهاجم المصري في شوط المباراة الأول قائلًا: "حمزة قدم أداءً مثاليًا في الشوط الأول من نهائي الكأس. هو من نوعية اللاعبين الذين سيستفيدون من اللعب مع الفريق الأول، حيث سيحصل على فرص كثيرة للمس الكرة. يحتاج للانضمام للفريق الأول في فترة الإعداد، وقد يحقق ما لم يفعله مارك جويو (لاعب برشلونة الشاب الذي غادر في عام 2024)".



  • وعيد لبايرن ميونخ

    المناشدات أعلاه لهانزي فليك أصبحت معتاة بعض الشيء، عقب كل مباراة يشارك بها حمزة عبدالكريم مع شباب برشلونة، إن كنت متابعًا جيدًا لمشواره.

    لكن الجديد هذه المرة أن الثقة في صاحب الـ18 عامًا تخطت حدود المطالبة بتصعيده للفريق الأول، وانتقلت لمرحلة "وعيد" فرق أوروبا بما سيفعله بها في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا.

    أولي هونيس؛ الرئيس الفخري لبايرن ميونخ، صرّح قبل ساعات ساخرًا من أنباء محاولة برشلونة التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، قائلًا: "هم لا يملكون المال".

    حينها جاءه الرد من أحد مشجعي مانشستر سيتي ملوحًا ببطاقة حمزة عبدالكريم بالتزامن مع ما كان يقدمه أمام ريال مدريد، فعلق: "انتظروا لتروا كيف سيصعد برشلونة حمزة عبدالكريم من أكاديميته ليلقنكم درسًا قاسيًا في دوري الأبطال".. يبدو أن تألق صاحب الـ18 عامًا وصل صداه لخارج حدود إسبانيا.


    صحيح أن رحلة حمزة عبدالكريم لا تزال في بدايتها، ولا نريد المبالغة في الحديث عنه من أجل حمايته فقط، لكن ما يقدمه يدفعك للحديث بإعجاب كبير عنه، وإن انتهت مسيرة نجمنا محمد صلاح في ليفربول، فيبدو أننا أمام قصة مصرية مختلفة، تُكتب في الملاعب الإسبانية!