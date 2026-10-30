حكيمي ضد لوهافر: سكت دهرًا ونطق بالخمسة.. نسي وظيفته وأكد هيمنة باريس!

تكشف الأرقام الفنية وتحركات المغربي أن حكيمي لم يلعب كظهير أيمن تقليدي، بل استغل الاستسلام التام من هجوم لوهافر ليتحول إلى مهاجم إضافي داخل منطقة الجزاء.

المردود الدفاعي للاعب يعكس حالة الراحة التامة التي عاشها في الخط الخلفي، إذ لم يقم طوال اللقاء بأي افتكاك ناجح للكرة واكتفى باعتراض وحيد واستعادة كرتين فقط، بينما ركز كل طاقته في الثلث الهجومي الأخير عبر التوغل المستمر والإنهاء المباشر، متحررًا من أي أعباء تكتيكية خلفية في ظل عجز أصحاب الأرض عن تشكيل أي خطورة على جبهته.

دعك من الأرقام والاحصائيات المعلبة، النجم المغربي سجل هدفًا رائعًا من ركلة ثابتة، كان كفيلًا بمنحه جائزة رجل المباراة وحده، وفعل واحدة من أكثر الأمور ندرة في كرة القدم، أشياء يقدر عليها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فقط بالمساهمة في كل أهداف فريقه في مباراة واحدة.

كما فعل ما هو أندر، بتسجيله للهاتريك وهو مجرد ظهير، شيء لا تسعفني ذاكرتي لتذكر مدافع آخر قام به ما لم يكن من هؤلاء المشهورين بالتسجيل مثل رونالد كومان أو فيرناندو هييرو.