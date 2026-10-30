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علي رفعت

حكيمي ضد لوهافر: سكت دهرًا ونطق بالخمسة.. نسي وظيفته وأكد هيمنة باريس!

فقرات ومقالات
أشرف حكيمي
لو هافر ضد باريس سان جيرمان
لو هافر
باريس سان جيرمان
الدوري الفرنسي

بين صيام محلي امتد لشهور وتفرغ كامل للهجوم مستغلًا غياب أصحاب الأرض، انفجر النجم المغربي بخمس مساهمات تهديفية تاريخية في ليلة واحدة، ليقود باريس سان جيرمان لحسم مواجهة لوهافر بخماسية مدوية وتثبيت أقدامه في صدارة الدوري الفرنسي بفارق مريح بعد بداية موسم متعثرة.

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لوريان

لوريان

حقق باريس سان جيرمان فوزًا عريضًا على مضيفه لوهافر بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على أرضية ملعب أوسيان لحساب الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي، في مواجهة شهدت عرضًا فرديًا استثنائيًا من النجم المغربي أشرف حكيمي.

الظهير  وضع بصمته على أهداف فريقه الخمسة مجتمعة، مسجلًا ثلاثة أهداف وصانعًا هدفين خلال 71 دقيقة فقط من اللعب، ليمنح النادي العاصمي ثلاث نقاط ثمينة عززت موقعه في ريادة جدول الترتيب.

  • سكت دهرًا ونطق بالخمسة

    المفارقة الرقمية الأبرز في مواجهة الليلة تجلت في التحول الجذري لمردود أشرف حكيمي الهجومي على الصعيد المحلي؛ فاللاعب خاض الجولات السابقة من الدوري الفرنسي بسجل خالٍ تمامًا من أي هدف أو تمريرة حاسمة، وظلت أرقامه متواضعة مقارنة بقدراته المعهودة. 

    لكن النجم المغربي اختار ملعب أوسيان لينهي هذا الصيام التام دفعة واحدة، فافتتح سجله المحلي بخماسية كاملة شملت هاتريك رائعًا وتمريرتين حاسمتين، ليختصر حصيلة موسم كامل في 71 دقيقة فقط كانت كفيلة بنيله العلامة الكاملة وجائزة رجل المباراة قبل حتى أن تنتصف دقائقها.

  • عندما نسي الظهير وظيفته الدفاعية

    تكشف الأرقام الفنية وتحركات المغربي أن حكيمي لم يلعب كظهير أيمن تقليدي، بل استغل الاستسلام التام من هجوم لوهافر ليتحول إلى مهاجم إضافي داخل منطقة الجزاء.

    المردود الدفاعي للاعب يعكس حالة الراحة التامة التي عاشها في الخط الخلفي، إذ لم يقم طوال اللقاء بأي افتكاك ناجح للكرة واكتفى باعتراض وحيد واستعادة كرتين فقط، بينما ركز كل طاقته في الثلث الهجومي الأخير عبر التوغل المستمر والإنهاء المباشر، متحررًا من أي أعباء تكتيكية خلفية في ظل عجز أصحاب الأرض عن تشكيل أي خطورة على جبهته.

    دعك من الأرقام والاحصائيات المعلبة، النجم المغربي سجل هدفًا رائعًا من ركلة ثابتة، كان كفيلًا بمنحه جائزة رجل المباراة وحده، وفعل واحدة من أكثر الأمور ندرة في كرة القدم، أشياء يقدر عليها ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو فقط بالمساهمة في كل أهداف فريقه في مباراة واحدة.

    كما فعل ما هو أندر، بتسجيله للهاتريك وهو مجرد ظهير، شيء لا تسعفني ذاكرتي لتذكر مدافع آخر قام به ما لم يكن من هؤلاء المشهورين بالتسجيل مثل رونالد كومان أو فيرناندو هييرو.

  • luis enrique(C)Getty Images

    هيمنة باريسية وتبديد شكوك البداية

    هذا الانتصار الكاسح لا يعكس مجرد ثلاث نقاط في مسيرة حامل اللقب، بل يؤكد عودة الهيمنة المطلقة لباريس سان جيرمان على المشهد المحلي بعد فترة شك عصيبة عاشها الفريق في ضربة بداية الموسم؛ فالنادي الباريسي الذي استهل موسمه بخسارة لقب كأس السوبر، ثم تعثر سريعًا في الدوري بالهزيمة أمام موناكو والتعادل في مباراتين أمام ليل ورين، وجد نفسه مبكرًا بعيدًا عن القمة ومحاصرًا بالتساؤلات. 

    اليوم، وقبل اكتمال الجولة العاشرة، يقلب الفريق الطاولة مستفيدًا من تعثرات منافسيه ليصل إلى النقطة 20 متربعًا على عرش الصدارة بفارق أربع نقاط كاملة، ليؤكد أن تعثرات البداية لم تكن سوى كبوة عابرة أعقبها استعراض نفوذ حقيقي.

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    بيت القصيد

    أثبتت ليلة لوهافر أن الأندية الكبيرة تمتلك دائمًا مفاتيح الحسم حتى في فترات التدوير وضغط المباريات، كما برهنت على أن تحرير العناصر الهجومية الفتاكة مثل أشرف حكيمي من قيود الواجبات الخلفية يحولهم إلى أسلحة هجومية كاسحة قادرة على تدمير خطوط المنافسين وحسم سباق النقاط بأقل مجهود ممكن.

المباريات التالية
فياريال

فياريال

دوري أبطال أوروبا

03 نوفمبر 2026

سان جيرمان

سان جيرمان

لوهافر

لوهافر

الدوري الفرنسي

08 نوفمبر 2026

لوريان

لوريان