بقرار عكسي .. حكم مواجهة الشباب يُنقذ ثنائي النصر من الغياب عن ديربي الهلال

النصر حل ضيفًا على الشباب، أمس الخميس، ضمن الجولة الـ33 من دوري روشن السعودي، في ديربي حسمه الضيوف لصالحهم برباعية مقابل هدفين.

رباعية الضيوف سجلها البرتغالي جواو فيليكس "ثلاثية – هاتريك"، وكريستيانو رونالدو في الدقائق 3، 10، 75 و8+90 من عمر المباراة.

فيما أتت ثنائي الليث الأبيض عن طريق النجم البلجيكي يانيك كاراسكو وعلي البليهي، في الدقيقتين 30 و80.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة 82 في صدارة جدول الترتيب متفوقًا بخمس نقاط على الهلال "الوصيف"، لكن الزعيم خاض مباراة أقل، أما الشباب فيحل بالمركز الـ13 بـ32 نقطة.

قبل المباراة، كان السباعي كينجسلي كومان، مارسيلو بروزوفيتش، نواف بوشل، عبدالرحمن غريب، علي الحسن، سلطان الغنام ومحمد سيماكان، مهددًا بالغياب عن المواجهة المقبلة أمام الهلال، إذا حصل على كارت أصفر أمام الشباب، بداعي تراكم البطاقات.

من هذا السباعي لم يشارك بالأساس أمام الليوث سوى بروزوفيتش، الغنام، غريب وبوشل، والثنائي الأخير بالتحديد هو ما أثار الجدل..