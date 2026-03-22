"حقًا؟ هذا مقلق!" إحصائية مقلقة عن نادي بايرن ميونيخ تثير قلق جوشوا كيميش

بل إن الفرص كانت متاحة لتسجيل أكثر من أربعة أهداف بكثير في مباراة يونيون. كان من الممكن تسجيل «هدفين أو ثلاثة» إضافيين حسبما صرح المدير الرياضي كريستوف فرويند — وهذا في الواقع أقل مما حدث بالفعل. سدد لاعبو ميونيخ 31 تسديدة، وهو رقم يفوق ما سجلوه في أي مباراة أخرى بالدوري الألماني هذا الموسم. أهدر كل من لينارت كارل وهاري كين فرصتين سانحتين بشكل مؤسف للغاية.

كان الأمر مريرًا بشكل خاص لكين، الذي يطارد الرقم القياسي الثاني لروبرت ليفاندوفسكي البالغ 41 هدفًا في موسم 2020/21. بعد أربعة ثنائيات متتالية، خرج المهاجم الإنجليزي خالي الوفاض في آخر مباراتين. بسبب مشاكل في ربلة الساق، لم يكن ضمن التشكيلة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما شارك كبديل فقط ضد باير ليفركوزن.

في المباراة ضد يونيون، سدد كين الكرة 11 مرة، وهو الرقم القياسي لأي لاعب في مباراة واحدة هذا الموسم. لكنه سجل هدفاً واحداً فقط بسبب إهداره فرصتين كبيرتين، ليصبح رصيده الآن 31 هدفاً. لتحطيم الرقم القياسي، عليه أن يرفع معدله الرائع بالفعل، الذي يبلغ 1.19 هدف في المباراة الواحدة، إلى 1.57 في المباريات المتبقية من الدوري الألماني. "هذا ممكن بالتأكيد"، قال كين.