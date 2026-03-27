حقق نادي ريكسهام إيرادات قياسية تحت إدارة المالكين رايان رينولدز وروب ماك، على الرغم من تكبده خسائر بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني عقب صعوده إلى دوري الدرجة الأولى
إيرادات قياسية واستثمارات ضخمة
يكشف التقرير السنوي لنادي ريكسهام عن السنة المنتهية في 30 يونيو 2025 عن نمو في الإيرادات بنسبة 24٪، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 33.33 مليون جنيه إسترليني. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بتزايد النشاط التجاري والاهتمام العالمي بسلسلة الأفلام الوثائقية «مرحبًا بكم في ريكسهام». ومع ذلك، سجل النادي خسارة تشغيلية قدرها 14.84 مليون جنيه إسترليني (19.7 مليون دولار)، تعزى إلى الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتحقيق الصعود للمرة الثالثة على التوالي. وتضاعفت تكاليف الموظفين تقريبًا، حيث ارتفعت من 11.04 مليون جنيه إسترليني (14.6 مليون دولار) إلى 19.94 مليون جنيه إسترليني (26.5 مليون دولار)، مما يعكس المتطلبات المالية للعودة إلى دوري EFL Championship للمرة الأولى منذ 43 عامًا.
الهيمنة التجارية ونمو العلامات التجارية العالمية
يواصل «تأثير هوليوود» تحقيق عوائد تجارية ضخمة، حيث قفزت الإيرادات إلى 17.33 مليون جنيه إسترليني (23 مليون دولار). والجدير بالذكر أن بقية دول العالم تمثل الآن 57.7% من دخل النادي، متجاوزة حصة المملكة المتحدة البالغة 40.5%. وأبرز التقرير نهجًا استراتيجيًا هادفًا، يستفيد من الخبرة الدولية في مجال الإعلام والتسويق لتعظيم العائدات التجارية للنادي. وقد ساهم هذا الانتشار العالمي في تحقيق نمو قياسي في مجالات الرعاية والتجزئة والشراكات، وهو ما تعززه بشكل أكبر طلب إنتاج الموسم الرابع من الوثائقي الحائز على جوائز للنادي.
سداد الديون وتوسيع الملعب
في خطوة مهمة نحو الاستدامة على المدى الطويل، أكد نادي ريكسهام أنه أصبح الآن خالياً من قروض المساهمين. بعد دخول شركة أبولو سبورتس كابيتال كمستثمر أقلية، تم سداد جميع القروض والفوائد المستحقة لشركات رينولدز وماك. لا تزال البنية التحتية أولوية، حيث تم تقديم خطط لزيادة سعة مدرج كوب إلى 7750 مقعدًا. سيؤدي ذلك إلى رفع السعة الإجمالية للملعب إلى أكثر من 18000 مقعد، بما يتماشى مع متطلبات تصنيف الفئة 4 من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وإمكانية استضافة أحداث دولية كبرى في المستقبل.
النجاح على مستوى النادي بأكمله
شهد موسم 2024-2025 نجاحات تجاوزت نطاق الفريق الأول للرجال. فقد احتل فريق ريكسهام للسيدات المركز الرابع في دوري أديران بريمير ليج، في حين وصلت أكاديمية النادي إلى الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب للمرة الأولى منذ عام 2006. أدى النجاح على أرض الملعب إلى ارتفاع إيرادات أيام المباريات إلى 5.96 مليون جنيه إسترليني، مع ارتفاع متوسط الحضور إلى 12,781 مشجعًا. وفي ختام التقرير، شكر النادي المشجعين والشركاء على دعمهم الثابت، مشيرًا إلى أنه على الرغم من استمرار الخسائر الكبيرة، فإن المسار الصعودي لقصة ريكسهام لا يظهر أي علامات على التباطؤ.