حقق نادي ريكسهام إيرادات قياسية تحت إدارة المالكين رايان رينولدز وروب ماك، على الرغم من تكبده خسائر بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني عقب صعوده إلى دوري الدرجة الأولى

شهد موسم 2024-2025 نجاحات تجاوزت نطاق الفريق الأول للرجال. فقد احتل فريق ريكسهام للسيدات المركز الرابع في دوري أديران بريمير ليج، في حين وصلت أكاديمية النادي إلى الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب للمرة الأولى منذ عام 2006. أدى النجاح على أرض الملعب إلى ارتفاع إيرادات أيام المباريات إلى 5.96 مليون جنيه إسترليني، مع ارتفاع متوسط الحضور إلى 12,781 مشجعًا. وفي ختام التقرير، شكر النادي المشجعين والشركاء على دعمهم الثابت، مشيرًا إلى أنه على الرغم من استمرار الخسائر الكبيرة، فإن المسار الصعودي لقصة ريكسهام لا يظهر أي علامات على التباطؤ.