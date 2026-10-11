ليفربول ومانشستر سيتي | ماريسكا يحفظ إرث بيب في غياب كلوب.. ودوكو كسب الرهان!

كانت المباراة تتجه نحو تعادل سلبي معقد وسط خشونة متبادلة وتوتر عالي الكثافة، حتى قرر ماريسكا التدخل في الدقيقة 57 بسحب إليمان ندياي والدفع بالجناح البلجيكي جيريمي دوكو.
لم يحتج دوكو سوى خمس دقائق لقلب الطاولة، حيث انطلق بسرعة فائقة مجبرًا ريان جرافنبرخ على ارتكاب خطأ متعمد نال على إثره البطاقة الصفراء الثانية والطرد.
ولم يتوقف التأثير عند حرمان ليفربول من التفوق العددي، بل صنع دوكو الهدف الأول لزميله إيرلينج هالاند بعد ثلاث دقائق فقط، ثم تكفل بنفسه بإطلاق رصاصة الرحمة عبر تسديدة لولبية مذهلة سكنت أقصى الزاوية لمرمى أليسون بيكر، قبل أن يضيف ريان شرقي الهدف الثالث، ليثبت البلجيكي أنه محرك هجومي يصنع الفارق التكتيكي متى احتاجه الفريق.