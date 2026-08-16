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هيثم محمد

حفيظ دراجي لم يكذب يا صلاح .. طرابزون ليس من أهل القمة ونونيز لن ينقذك!

فقرات ومقالات
محمد صلاح
قاسم باشا ضد طرابزون سبور
قاسم باشا
طرابزون سبور
الدوري التركي
داروين نونيز
فاتح تيكي

ظهور أول لم يكلل بالانتصار للملك المصري مع ناديه الجديد

أثار الظهور الأول للنجم المصري محمد صلاح في طرابزون سبور الكثير من الحبر، خصوصًا من هؤلاء الذين لا يتابعون الكرة الكرة التركية عن كثب والنادي الجديد لأسطورة ليفربول.

تعادل طرابزون بهدف لمثله مع ضيفه قاسم باشا في الجولة الأولى من الدوري المحلي، وظهر صلاح بمستوى طيب عقب مشاركته كبديل، ولكن الوضع العام للفريق هو ما لم يتخيله الكثيرون.


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  • ملعب صغير وفريق متواضع

    اعتادت جماهير صلاح مشاهدة مدرجات "أنفيلد" وملاعب البريميرليج، لتفاجيء أمس بملعب رجب طيب إردوغان الذي استضاف المباراة، ملعب المضيف قاسم باشا، والذي كان الكثير من مقاعده خالية رغم أهمية اللقاء وفرصة مشاهدة نجم بحجم صلاح، وتصميمه الغريب الذي لو كنت من الاسكندرية سيحضر إلى ذهنك ملعب المدينة الخالد!

    ولكن ما أصاب أغلبية المتابعين بالصدمة هو المستوى الذي قدمه طرابزون، سواء قبل أو بعد دخول صلاح، إذ تشعر وأنه فريق ليس من الكبار، والفجوة كبيرة بينه وبين الثنائي جلطة سراي وفنربخشه بالتحديد، حتى مع تعثرهما بالتعادل والهزيمة في أول جولة، ولكن أسلوب اللعب وغياب الحلول والأسماء القادرة على صنع الفارق يعطي مؤشرات أولية حول الفوارق بين المتنافسين الأساسين على اللقب وفريق صلاح الجديد.

    لا يملك طرابزون نجومًا باستثناء أندري أونانا في حراسة المرمى، ويعتمد على خبرات ستيفان سافيتش القائد، مدافع فيورنتينا ومانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد السابق، وروسلان مالينوفسكي، متوسط ميدان أوكرانيا، والذي أفضل محطاته كانت في إيطاليا بقميص أتالانتا ثم جنوى.

    بالأمس برز الجناح نوح سافيولو الذي بدأ المباراة في مكان صلاح ثم أفسح له المكان بالتحرك للجبهة الأخرى، إذ سجل الهدف الوحيد وكان دائم المحاولة بالمراوغة للداخل والبحث عن التسديد أو العرضية، وسيدني كابرال الوافد الجديد من بنفيكا الذي مع دخوله في الظهير الأيسر أعطى حلًا وجودة، وصنع جبهة محترمة مع سافيولو، عدا هؤلاء البقية لاعبون عاديون، وخصوصًا العناصر المحلية.



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  • إصابات ومهاجم لا حول له ولا قوة

    مع المعطيات المذكورة لا يجب نسيان أن طرابزون يعاني من غيابات مؤثرة، إذ فقط الثلاثي المهم أرسيني باتاجوف، قلب دفاع، وتيم فوركاريلي، خط وسط، وإرنست موتشي، وسط مهاجم، للإصابة بالفترة التحضيرية، ما ترك أثرًا بالغًا ظهر تأثيره في لقاء الأمس.

    نقطة أخرى تظهر معاناة الفريق فيها هي رأس الحربة بوجود بول أوناتشو النيجيري الذي سبق وله في البريميرليج مع ساوثامبتون ولكن بدون بصمة تذكر، وبالأمس كان حضورًا بدنيًا لافتًا في مناطق جزاء قاسم باشا ولكن بدون تأثير، محاولات طائشة وعدم استفادة من عديد العرضيات من صلاح ورفاقه.

    وصول داروين نونيز المتوقع في الساعات المقبلة مُعارًا من الهلال قد يحل أزمة رأس الحربة، لا نقول إن الأوروجوياني هداف بالفطرة والجميع يعرف أزمته مع الشباك والفرص الضائعة، ولكن يملك خبرات أكبر من أوناتشو، وتفاهم مع صلاح من سنوات ليفربول، ومع عودة موتشي واستمرار تألق سافيولو، قد يكون طرابزون خط هجوم محترم.



  • هل يدرك مدرب طرابزون حجم الخطر بوصول صلاح؟

    مع وصول "الملك المصري"، أصبح التركيز الإعلامي كله منصبًا على طرابزون في الأيام الماضية، أكثر حتى من الكبار في إسطنبول، ضريبة النجاح في ضم نجم بحجم صلاح لنادي صحيح حقق الكأس الموسم الماضي وكان آخر من تُوج بالدوري قبل هيمنة جلطة سراي، ولكن يبقى فنيًا وتنافسيًا خلف ثلاثي القمة.

    تصريحات المدرب فاتح تيكي تبدو وكأنها تأتي من شخص يعي حجم وواقع الأمر، إذ قال بعد المباراة إن اللقاءات الأربعة المقبلة ستحدد مصير الفريق في الموسم، وكأن طرابزون في الجولة العاشرة وهذا التعثر أضاع عليه صدارة!

    تيكي كان مهاجمًا فذًا ولكن شخصية ومدرب فريد من نوعه، عُرف عنه الصراحة في تصريحاته لدرجة الكشف عن خططه للعلن، البعض يصفه بالشخص المحب للدراما والآخر بالواقعي الذي يرفض تجميل الواقع، ومن هنا ربما تصريحه عقب قاسم باشا، ربما لأنه يدرك أن هذا هو واقع فريقه، حتى بوصول صلاح وبالإصابات الحاضرة في صفوفه، ولا يريد رفع سقف الطموحات عاليًا للإعلام الجديد على متابعة ناديه، أو حتى على جماهير الفريق نفسها.

    لم يكذب عندما علق الإعلامي الجزائري الشهير حفيظ دراجي على مشاركة صلاح الأولى مع طرابزون كاتبًا: "يا خسارة"، وتحسر على اختيار صلاح لهذا النادي التركي وليس جلطة سراي أو حتى فنربخشه، والواقع يقول إن على صلاح ومتابعيه خفض سقف التوقعات قليلًا بالنظر لحال ناديه الجديد، وأي إنجازات قد تحدث ستكون صناعة للتاريخ وليس واقعًا طبيعيًا كأيام ليفربول.



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