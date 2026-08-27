تمثال محطم ومحاولة اغتيال: حفيد موسوليني يلعب في معقل الديكتاتور .. كيف تبني تاريخك الكروي بين العاشقين للفاشية؟

مصابان وهدف بتوقيع "مُعار" إنتر، ربما لم تكن تلك الأحداث كافية لتجعل مواجهة بين بولونيا ولاتسيو، محل حديث كبير على مستوى العالم، بقدر ما كانت مشاركة الشاب رومانو فلورياني موسوليني، صاحب الـ23 عامًا، على ملعب ريناتو دالارا، كفيلة بأن تعطي هذا الزخم، لتلك المباراة في الدوري الإيطالي.

نعم، كما توقعت عزيزي القارئ، فإن اسم "موسوليني" ليس صدفة، بل إن الظهير الذي يحمل الرقم "15" مع لاتسيو، يعد حفيد الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني، مؤسس الحركة الفاشية، والذي حكم البلاد في الفترة بين 1922 و1943.

مباراة في الجولة الأولى من الـ(سيري آ)، سجل فيها دافيد فراتيسي، المُعار من إنتر، هدف النقاط الثلاث للاتسيو في الدقيقة 59، وأصيب فيها الثنائي أدم ماروسيتش، الذي شارك رومانو موسوليني بديلًا له، وفيسايو ديلي-باشيرو.

ولكن، رغم أنها لم تكن المشاركة الأولى لـ"حفيد موسوليني" في الـ(سيري آ)، فلماذا أعطت مشاركته أمام بولونيا، هذا الزخم الكبير؟ لنعرف معًا السبب في النقاط التالية..