بعد ضربة فينيسيوس وخدمة رونالدو .. استعدوا لـ"انقلاب جديد" في حفل الكرة الذهبية 2026!

في تلك الفقرة، لن نتحدث كثيرًا عن مظاليم البالون دور، الذين كانوا الأجدر ولم يفوزوا بها، والقائمة تتسع في ذلك المجال، مثل بوشكاش وفيسلي شنايدر وإنيستا وتيري هنري، ولكن حول الوقائع التي وُصفت بكونها "انقلابات" في تحويل مسار الجائزة..

* عندما قال فينيسيوس: سأفوز بالكرة الذهبية

من ينسى لقاء الكلاسيكو قبل حفل بالون دور 2024، عندما كشف برنامج "ال شيرينجيتو"، عن رسالة فينيسيوس إلى جافي، من أجل مكايدته، قائلًا له "أنا سأحصل على الكرة الذهبية غدًا"، وكانت التوقعات كاملة تصب في صالحه، قبل أن يفاجأ العالم بمنح الجائزة إلى رودري، وبدورها قرر ريال مدريد مقاطعة الحفل في آخر نسختين.

* مد فترة البالون دور لتشمل "توهج رونالدو"

ولعلّ أبرز النسخ التي أثارت الجدل، في موسم 2012-2013، حيث كانت الجائزة تُمنح من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومجلة فرانس فوتبول، معًا، وتقرر مد باب التصويت على الجائزة، لتشمل تصفيات كأس العالم 2014، وهو القرار الذي علّق عليه الصحفي فرانسيسك أجويلار، من صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بقوله إن الأمر لم يكن عادلًا بالنسبة للكثيرين، وليس هناك شكّ بأنه يصبّ في صالح كريستيانو رونالدو، رغم أنه لم يفز بأي لقب مع ريال مدريد، والذي نجح بالفعل في الفوز بالجائزة، بفضل تألق في ملحق المونديال، بعدما كان يتخلف عن فرانك ريبيري في السباق، بحسب ما ورد من صحيفة "آس".

* النجم المظلوم

رغم أن مايكل أوين، الذي بات آخر لاعب إنجليزي يفوز بالجائزة - حتى الآن - في عام 2001، قد أبهر الجميع، سواءً مع ليفربول، أو المنتخب، وخاصة بثلاثيته أمام ألمانيا في تصفيات كأس العالم، إلا أن مستويات أوين، الذي لم يشارك وقتها في دوري أبطال أوروبا، لم تكن تضاهي راؤول جونزاليس، الذي قاد ريال مدريد للقب الدوري الإسباني، وحصل على لقبي أفضل لاعب والهدّاف، الأمر الذي أثار اعتراض الصحف الإسبانية إلى يومنا هذا، خاصة وأنه تم تفسير عدم فوز راؤول بأنه كان ينفر من الظهور الإعلامي، وأن تصويت الكثيرين جاء بناءً على ما شاهدوه في المجلة، بينما كان يرفض الظهور بها، فيما كان زملاؤه يؤكدون بأنه سيفوز بها لا محالة، لتصنف كواحدة من أكبر حالات الظلم في تاريخ الجائزة.

* اعتذار فرانس فوتبول إلى إنيستا

في عام 2018، فاجأت مجلة فرانس فوتبول، العالم بمقال اعتذار إلى النجم الإسباني أندريس إنيستا، عن عدم تتويجه بالكرة الذهبية، خاصة بعد أن كان في القائمة النهائية بعام 2010، بفضل تألقه مع برشلونة، وإحرازه هدف فوز إسبانيا بكأس العالم، فيما وصفه المقال بأنه موهبة عظيمة، ومن دونه كان ليونيل ميسي (الذي فاز بالجائزة) سيعاني كثيرًا".