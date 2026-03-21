حفل الظهور الأول القادم! لاعب يبلغ من العمر 16 عامًا يحتفل بظهوره الأول مع بايرن ميونيخ في المباراة ضد يونيون برلين

في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد أتالانتا بيرغامو، كان اثنان من مواهب نادي بايرن ميونيخ قد خاضا مباراتهما الأولى بسبب الضغوط التي تواجهها تشكيلة البطل الألماني. فقد دخل كل من دنيز أوفلي وفيليب بافيتش كبديلين في الشوط الثاني.

يوم السبت، اضطر كومباني مرة أخرى إلى الاستغناء عن العديد من اللاعبين. في حين غاب نيكولاس جاكسون (بطاقة حمراء)، ولويس دياز (بطاقتان صفراوان)، وجوناثان تاه (خمس بطاقات صفراء) بسبب الإيقاف، غاب جمال موسيالا (مشاكل في الكاحل)، وألفونسو ديفيز (إصابة في الفخذ)، مانويل نوير (تمزق في الألياف العضلية) وسفين أولريش (تمزق في الحزمة العضلية) بسبب الإصابة. بالإضافة إلى ذلك، اضطر ألكسندر بافلوفيتش إلى الانسحاب في اللحظة الأخيرة بسبب مشاكل في الورك.