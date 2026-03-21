حفل الراقصين الجدد القادم؟ وجهان جديدان مرة أخرى على مقاعد البدلاء في نادي بايرن ميونيخ

في الوقت نفسه، يمثل ديلا روفيري وأوسماني خيارين محتملين لخط الوسط. فقد انضم الأول إلى ميونيخ في عام 2024 قادمًا من أكاديمية كريمونيزي للشباب. أصبح الإيطالي بالفعل جزءًا أساسيًا من فريق الاحتياط في دوري المنطقة البافاري، وسجل أربعة أهداف وقدم عشر تمريرات حاسمة في 21 مباراة بالدوري. أما أوسماني، فهو ينشط في صفوف شباب بايرن منذ عام 2017، ولم يشارك حتى الآن سوى مع فريق تحت 17 عامًا.

كما يعود المدافعان بافيتش وأوفلي للمشاركة في المباراة. ويضم التشكيل لاعبين موهوبين آخرين هما الحارس ليونارد بريسكوت والمهاجم مايون كاردوزو. وقد خاض الأخير مباراته الأولى بالفعل ضد غلادباخ. ويكمل مقاعد البدلاء كل من رافائيل جويريرو وهيروكي إيتو وتوم بيشوف.

وقال المدرب كومباني لقناة سكاي قبل انطلاق المباراة عن تشكيلته: "قد نحتاج إلى بعض هؤلاء اللاعبين اليوم. الأمر يتعلق أيضًا باكتساب الخبرة. بعضهم سينجح، وبعضهم لن ينجح. الأمر يتعلق بالاندماج. آمل أن يكون اللاعبون الذين سيبدأون المباراة اليوم أقوياء."