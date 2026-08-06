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حفظ ماء الوجه؟ إنفانتينو يقدم اعتذاراً مذلاً بشأن خطة بيع كأس العالم

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رئيس فيفا يواجهة عاصفة

أصدر جياني إنفانتينو اعتذارًا علنيًا نادرًا بشأن المقترح المثير للجدل ببيع حصص من كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وعلى الرغم من موجة الانتقادات الهائلة التي أجبرت على التراجع التام عن المشروع، فقد تمكّن الرئيس المحاصر بالضغوط من الاحتفاظ بمنصبه عقب اجتماعات طارئة في المغرب.

  • إنفانتينو ينجو من اجتماع الأزمة في المغرب

    عقب اجتماع طارئ لمعالجة الأزمة عقده الفيفا في المغرب، اعتذر إنفانتينو رسمياً عن "الأخطاء" التي ارتُكبت خلال محاولته الفاشلة لخصخصة أجزاء من كأس العالم.

    وفي حين اضطُر الإداري السويسري إلى تراجع مُذل بشأن مشروع "فيفا فورورد إنتربرايز" (FFE) المثير للجدل، فقد نجا بنجاح من تهديد كبير طال قيادته بعد أن أكد كبار المسؤولين في القمة دعمهم الكامل لرئاسته.

    ويأتي تراجع إنفانتينو بعد أن أشعلت خطته لبيع حصص من البطولة لمستثمرين من القطاع الخاص حرباً أهلية داخل الهيئة العالمية المنظمة لكرة القدم.

    وبلغ الصراع الداخلي ذروته بتمرد موحد من كبار القوى الأوروبية، إذ هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمقاطعة كاملة لمسابقات الفيفا لو تمت الموافقة على المقترح التجاري.

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    اعتذار عن "أخطاء" كأس العالم

    في بيان مشترك صدر مساء الأربعاء، اعترف إنفانتينو والأمين العام ماتياس جرافستروم بأن العملية شابتها عيوب. وجاء في الرسالة: «نُقرّ بأن أخطاءً ارتُكبت في عملية التأسيس المقترح لـ FFE. من المؤكد أنه لم يكن في النية أن يشعر مجلس الفيفا والاتحادات الأعضاء في الفيفا بأنهم مُستبعَدون من العملية، وكان ينبغي التعامل مع الأمر بشكل مختلف. ونُقرّ أيضًا بأن أخطاءً ارتُكبت بعد تسريب المقترح إلى وسائل الإعلام. نعتذر بصدق عن هذه الأخطاء ونلتزم بعدم تكرارها. وفي ضوء ذلك، سنُجري مراجعة ضرورية، وسيُقدَّم تقرير إلى مجلس الفيفا في اجتماعه المقرر المقبل».

  • دعم داخلي رغم الانتقادات اللاذعة

    وبينما وصف جرافستروم الاقتراح سابقًا بأنه "محزن ومستنكر" في رسائل بريد إلكتروني خاصة إلى الموظفين، رسم البيان الرسمي الصادر عن الاجتماع صورة تعكس تجدد التضامن. وأضاف البيان: "تجنبًا لأي التباس، يؤكد الأمين العام للفيفا وأعضاء المجلس الإداري الحاضرون دعمهم الكامل لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، بصفته المسؤول الوحيد المنتخب من قبل 211 اتحادًا عضوًا في الفيفا".

    وأتبع البيان:"جرى النقاش والاتفاق خلال الاجتماع على أن العمليات والاتصالات والتفاعلات بين رئيس الفيفا والأمين العام للفيفا والمجلس الإداري، التي تدعم تحقيق هذه الرؤية، يمكن بل ويجب أن تُحسَّن باستمرار من حيث فعاليتها وكفاءتها. نحن على ثقة تامة بأن نتائج اجتماع اليوم ستعزز حوكمة الفيفا، وتساعد على استعادة الثقة في المنظمة، وتمكّننا من الاستعداد للأحداث والتحديات الكبرى المقبلة بطريقة موحدة وشفافة، مع مواصلة مهمتنا في تطوير كرة القدم حول العالم".

    ولتعزيز موقفه خلال المحادثات في الرباط، تشير التقارير إلى أن رئيس الفيفا لجأ إلى مناورات سياسية تتعلق بالبطولات المستقبلية. ويُزعم أن إنفانتينو عرض على المغرب استضافة نهائي كأس العالم 2030 مقابل تأييدهم العلني الحاسم.



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  • Luis Figo

    مطالبة الأساطير بالاستقالة

    على الرغم من مظاهر الوحدة داخل مقر الفيفا، إلا أن عالم كرة القدم لا يزال غير مقتنع باعتذار إنفانتينو. فقد شنّ أسطورة ريال مدريد والبرتغال لويس فيجو، الذي يعمل مستشارًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هجومًا لاذعًا على تصرفات الرئيس.

    وقال فيجو: "يمكنني أن أكتب 10 آلاف كلمة عن المشاكل في الفيفا. لكن الحل لا يحتاج سوى ثلاث كلمات: يجب أن يرحل إنفانتينو".

    أما إذا كان الرئيس المحاصر سيأخذ بهذه النصيحة، فهذا ما تكشف عنه الأيام.