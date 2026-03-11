تعرض الثلاثي لانتكاسات صحية في المرحلة الأخيرة من المباراة التي انتهت بنتيجة 6-1 (3-0) لصالحهم على أتالانتا بيرغامو في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
حظ سعيد في سوء الحظ لألفونسو ديفيز: بايرن ميونيخ يعلن عن تشخيصات ثلاثي جامال موسيالا وجوناس أوربيغ
ديفيز، الذي اضطر إلى الخروج من الملعبباكياً بعد 20 دقيقة فقط من دخوله، عانى من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية. وكان قد تعرض لإصابة في الألياف العضلية في نفس المكان بعد عودته من إصابة في الرباط الصليبي في منتصف فبراير. من المحتمل أن تكون رد فعل الكندي عاطفيًا للغاية في ضوء هذه النكسة الجديدة. من المرجح أن يغيب ديفيز عن بايرن ميونيخ حتى فترة توقف المباريات الدولية على الأقل، ولكنه قد يعود في مباراة أوائل أبريل ضد فرايبورغ. لذا، يمكن القول إنها حظ سيئ محظوظ بالنسبة لديفيز والنادي الحائز على الرقم القياسي.
بايرن ميونيخ يواجه نقصاً في حراس المرمى: أولرايش على وشك الظهور لأول مرة هذا الموسم
أما موسيالا، فقد عانى من "رد فعل مؤلم في الكاحل الأيسر الذي أصيب في الصيف"، حسبما أعلن النادي. ومن المتوقع أن يعود قريبًا إلى التدريبات مع الفريق. لا يزال موسيالا في مرحلة إعادة التأهيل بعد إصابته بكسر خطير في عظم الساق في الصيف، والتي أثرت أيضًا على جميع الأربطة.
أما الحارس أوربيغ، فقد أصيب بارتجاج في المخ في آخر مشهد من المباراة وعندما سجل ميونيخ الهدف الوحيد. اصطدم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بقوة مع نيكولا كرستوفيتش لاعب أتالانتا، قبل أن يسجل ماريو باساليتش الهدف النهائي من كرة مرتدة. وأعلن مدير الرياضة ماكس إيبرل بعد ذلك أن أوربيغ كان "مشوشًا بعض الشيء" و"يعاني الآن من صداع شديد بالطبع".
من المتوقع أن يشارك سفين أولرايش في أول مباراة له هذا الموسم يوم السبت المقبل. إلى جانب أوربيغ، سيغيب الحارس مانويل نوير مرة أخرى بسبب إصابة في الألياف العضلية منذ الأسبوع الماضي. قد يجلس على مقاعد البدلاء الحارس ليونارد بريسكوت البالغمن العمر 16 عامًا فقط، والذي كان قد شارك لأول مرة في تشكيلة بايرن في بيرغامو. بالنسبة لأولرايش، الذي انتظر طويلاً لتمديد عقده وتعرض لضربة قاسية، ستكون هذه أول مباراة رسمية له مع بايرن منذ 21 سبتمبر 2024. في ذلك الوقت، كان حارس المرمى في فوز بايرن 5-0 على فيردر بريمن.