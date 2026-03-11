حظ سعيد في سوء الحظ لألفونسو ديفيز: بايرن ميونيخ يعلن عن تشخيصات ثلاثي جامال موسيالا وجوناس أوربيغ

أما موسيالا، فقد عانى من "رد فعل مؤلم في الكاحل الأيسر الذي أصيب في الصيف"، حسبما أعلن النادي. ومن المتوقع أن يعود قريبًا إلى التدريبات مع الفريق. لا يزال موسيالا في مرحلة إعادة التأهيل بعد إصابته بكسر خطير في عظم الساق في الصيف، والتي أثرت أيضًا على جميع الأربطة.

أما الحارس أوربيغ، فقد أصيب بارتجاج في المخ في آخر مشهد من المباراة وعندما سجل ميونيخ الهدف الوحيد. اصطدم اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بقوة مع نيكولا كرستوفيتش لاعب أتالانتا، قبل أن يسجل ماريو باساليتش الهدف النهائي من كرة مرتدة. وأعلن مدير الرياضة ماكس إيبرل بعد ذلك أن أوربيغ كان "مشوشًا بعض الشيء" و"يعاني الآن من صداع شديد بالطبع".

من المتوقع أن يشارك سفين أولرايش في أول مباراة له هذا الموسم يوم السبت المقبل. إلى جانب أوربيغ، سيغيب الحارس مانويل نوير مرة أخرى بسبب إصابة في الألياف العضلية منذ الأسبوع الماضي. قد يجلس على مقاعد البدلاء الحارس ليونارد بريسكوت البالغمن العمر 16 عامًا فقط، والذي كان قد شارك لأول مرة في تشكيلة بايرن في بيرغامو. بالنسبة لأولرايش، الذي انتظر طويلاً لتمديد عقده وتعرض لضربة قاسية، ستكون هذه أول مباراة رسمية له مع بايرن منذ 21 سبتمبر 2024. في ذلك الوقت، كان حارس المرمى في فوز بايرن 5-0 على فيردر بريمن.