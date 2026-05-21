ميسي ويامال ومبابي وهالاند .. "الجبابرة" يتحدون ضد العرب والعراق الأسوأ حظًا بمهمة شبه مستحيلة في كأس العالم!

حدث غير مسبوق في كأس العالم، ٨ منتخبات عربية بمونديال ٢٠٢٦ المقام بأمريكا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مما يجعل الآمال ممكنة لتكرار الإنجاز المغربي التاريخي في قطر 2022.

السعودية والأردن والعراق وقطر من آسيا، ومصر والمغرب وتونس والجزائر من قارة إفريقيا، كرنفال عربي خالص منتظر، ولكن هل الأحلام ممكنة بالفعل لكل هؤلاء؟

قرعة كأس العالم قد تقف في وجه أي إنجاز ممكن، وإن كان النظام الجديد بارتفاع عدد المنتخبات إلى الرقم ٤٨ بدلا من ٣٢، يفتح الباب أمام البعض في التأهل لمراحل إقصاء المغلوب ضمن أفضل الحاصلين على المركز الثالث من مجموعاتهم الصعبة.

الغريب أن القوة الهجومية الضاربة هي العامل المشترك لأغلب الفرق التي سيلعب أمامها العرب، لذلك يجب تحصين الدفاعات بأقصى شكل ممكن، حتى لا نجد أنفسنا خارج البطولة مبكرًا!

أحدهم سيلعب ضد ليونيل ميسي، وآخر في اختبار صعب أمام لامين يامال ورفاقه، إليكم العرب الأسوأ حظًا في المونديال ..