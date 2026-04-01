علي سمير

الكونغو تتحدى العنف والسياسة .. تأهل تاريخي إلى كأس العالم أمام جامايكا وترامب يحرمنا من رؤية لومومبا!

أكسيل تاونزيبي

إنجاز لم يحدث منذ 1974

رغم حالة الانقسام السياسي التي تعيشها الكونغو الديمقراطية، نجح المنتخب الأول لكرة القدم في توحيد الجميع تحت مظلة واحدة فقط، من خلال المواجهة الحاسمة التي لعبها الفريق في المكسيك ضد جامايكا.

المهمة لم تكن سهلة، بل احتاج الفريق إلى لحظة دراماتيكية في الوقت الإضافي من المباراة التي أقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأربعاء، من أجل الفوز بهدف دون رد.

لاعب مانشستر يونايتد السابق أكسيل توانزيبي وبيرنلي الحالي كان صاحب كلمة الحسم في الدقيقة 100 من عمر اللقاء، وهو الهدف الذي كان مشكوكًا في صحته، قبل أن تقوم تقنية الفيديو بتأكيده!

التأهل يعتبر الأول للكونغو منذ مونديال 1974، حيث شارك الفريق وقتها عندما كان اسم البلاد "زائير"، وجاء الصعود بشق الأنفس بشكل عام، بعد الوصول لمرحلة الملحق من خلال الفوز الصعب على نيجيريا بركلات الترجيح في مباراة فاصلة بتصفيات قارة إفريقيا.

    الأمر لا يتعلق بكرة القدم فقط

    بعد التأهل التاريخي للمونديال، أظهرت بعض مقاطع الفيديو الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي وهو يحتفل مع مشجعي بلاده والمسؤولين، بينما قال لورانس كانيوكا المتحدث باسم حركة "إم 23" لوكالة أسوشيتد برس:"إنه أمر ينشر البهجة لدينا، ومن دواعي سرورنا أن يظهر منتخبنا في كأس العالم".

    هذا المشهد يلخص كثيرًا ما يمكن أن تفعله كرة القدم، لأن حركة "إم 23" دخلت في صراع عسكري مع القوات المسلحة الكونغولية منذ يناير 2025، ولا تزال الأزمة مستمرة حتى الآن، وسط سيطرة من المتمردين على مدن مثل بوكافو وجوما.

    الولايات المتحدة الأمريكية وقطر حاولا الوساطة بين الطرفين، ولكنهما فشلا في تهدئة الصراع الدائر في الكونغو، حيث استمرت الاشتباكات والقصف بالطائرات، مما أسفر عن مقتل أحد المسؤولين الكبار بجهة المتمردين في فبراير الماضي.

    وعلى الرغم من كل هذه الفوضى التي تعيشها البلاد، ظهرت احتفالات الفريق على أرض الملعب في جوادالاخارا في المكسيك، مع مشاهد المشجعين في أغلب أنحاء الكونغو وهم يستمتعون بتلك اللحظات التاريخية، في تأكيد على أن ما تفسده السياسة قد تصلحه كرة القدم.

    الشعب الكونغولي نسي للحظات المعاناة التي مر بها من أعمال عنف، لمشاهدة فريقها يتخطى كل هذه الصعاب ويصنع التاريخ من خلال الرياضة، وبالحديث عن الدعم الجماهيري للفريق، هل يتوقف الأمر على فعل ذلك من المنزل بعيدًا عن الملاعب؟


    السياسة تلقي بظلالها

    رغم السعادة التي تعيشها الكونغو بعد التأهل إلى كأس العالم رغم الأزمة السياسية، تأتي الأخيرة لتعكر صفو الصعود التاريخي إلى المونديال المقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    ويأتي ذلك بسبب قرار الحظر من السفر الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجموعة من الدول، مبررًا ذلك بمحاولة الوقوف أمام الهجرة غير الشرعية لبلاده، وتضمنت القائمة السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وإيران وهايتي.

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدث، بل تم فرض دفع مبلغ يصل إلى 15 ألف دولار، على مواطني السنغال وكوت ديفوار والجزائر وتونس والرأس الأخضر، وذلك كوديعة للتمكن من دخول الولايات المتحدة.


    ووفقًا لبيان السفارة الأمريكية في كينشاسا، فإن قرار الحظر دخل حيز التنفيذ بالنسبة للكونغو في يناير 2026، حيث ينص على تعليق دخول مواطني 39 دولة إلى البللاد من ضمنها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

    وأشار البيان إلى أنه يمكن للمواطنين تقديم طلبات التأشيرة بشكل طبيعي، لكنهم قد يتم اعتبارهم غير مؤهلين للحصول عليها بسبب القرار الذي اتخذه ترامب.

    وبالتأكيد يشمل هذا القرار بعد الاستثناءات، وعلى رأسها اللاعبين والجهاز الفني لمنتخب الكونغو بقيادة سيباستيان ديسابر بالإضافة للمسؤولين وبعض الشخصيات العامة.


    ماذا عن لومومبا؟

    في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، لفت أحد مشجعي الكونغو الأنظار بشكل لافت، بسبب وقوفه في المدرجات بالمغرب رافعًا يده دون أي حركة خلال مباريات فريقه.

    الأمر بدا وكأن أحدهم وضع تمثالًا من الشمع أو أي مادة أخرى، ولكن في الحقيقة الأمر أبعد من لك، حيث قام المشجع كوكا مولادينجا، بتجسيد شخصية الزعيم السياسي باتريس لومومبا.

    الغريب هو التشابه الكبير بين ملامح مبولادينجا والسياسي الذي تم إعدامه في يناير 1961 بولاية كاتانجا، دون أن يعلم أحد مكان جثته في واحدة من أبشع طرق الإعدام على مر التاريخ.

    ومع حرمان المواطنيين الكونغوليين من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لحصول الأخيرة على الحصة الأكبر من استضافة مباريات كأس العالم، بواقع 78 مباراة، مقابل 12 في كندا و5 بالمكسيك، تبدو احتمالية ظهور لومومبا ضعيفة للغاية.

    لومومبا كان من المقرر له حضور مباراة الكونغو وجامايكا في نهائي الملحق، ولكن وفقًا لتقارير صحفية، فإنه لم يستطع استخراج التأشيرة اللازمة لدخول المكسيك.

    المشجع الشهير توجه إلى كينيا للحصول على التأشيرة، لكنه فشل، ليحاول مرة أخرى من خلال دولة إثيوبيا التي تحتاج إلى يوم كامل على الأقل لإنهاء الإجراءات.

    التوجه من هناك إلى الولايات المتحدة يحتاج لمدة تصل إلى 30 ساعة بسبب رحلات الترانزيت، لتفشل هذه الفكرة أيضًا، في مشهد غريب لحرمان المشجع الأشهر للكونغو من حضور مباراة هامة وحاسمة لبلاده.

    ولكن بغض النظر عن كل ذلك، الكونغو لديها مهمة تاريخية لتحدي السياسة وكل شيء آخر بعيدًا عن كرة القدم، ومجموعتها التي تضم البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا، تمنحها فرصة في المتناول للعبور نحو المراحل الإقصائية رغم كل المصاعب والعقبات.