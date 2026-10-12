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حضر جلسة طرد أرواح في كنيسة من أجلها.. مدرب اسكتلندا يكشف أغرب صفقاته!
مهمة انتقالات غريبة في كيركالدي
وخلال حديثه في برنامج "Undr the Cosh" الصوتي، شرح ليفين كيف أخذ اجتماع انتقالات عادي منحى غريبًا تمامًا. كان رايث روفرز يحاول التعاقد مع أندروز، الذي كان قد أُطلق سراحه للتو من رينجرز. أما براون، الذي كان يتولى منصب وزير المالية في ذلك الوقت قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء، فقد اتصل بليفين لمقابلته في كيركالدي. وعند وصوله، فُوجئ ليفين بالدخول المهيب لهذا السياسي النافذ. وقال ليفين مستعيدًا تلك الذكرى: "بعيدًا عن الموضوع، كان رايث يحاول التعاقد مع مارفين أندروز. فقدت سيارتي وأوقفتها في موقف السيارات، وعندما وصلت إلى هناك اندفعت ثلاث سيارات رينج روفر إلى الموقف بسرعة كبيرة".
- AFP
جوردون براون يتصدّر المشهد
وتفاقمت الدراما عندما طلب براون من ليفين أن يستقل سيارته للذهاب لرؤية أندروز، الذي كان يعمل في مركز "زايون بريز". وكانت الكنيسة يديرها القس جو نووكويي، الذي كان بمثابة المرشد الروحي للمدافع. وأضاف ليفين: "الأنوار تعمل وصفارات الإنذار تصدح، وأنا أفكر: ما هذا؟! نزل زجاج نافذة إحدى السيارات، وكان جوردون. قال لي: اركب سيارتي، سنذهب لرؤية مارفين، الذي كان يعمل تلك الليلة في الكنيسة".
مشاهدة خلاص روحي
وبمجرد دخولهما إلى المكان، وجد ليفين وبراون نفسيهما في خضم مراسم روحانية مكثفة. وكان عليهما الانتظار بينما كان القس يحاول تخليص المصلين من الأرواح الشريرة. وقد روى ليفين تفاصيل تلك المشاهد السريالية قائلاً: "لقد اخترنا للحضور أمسية كانوا فيها يطردون الشياطين. كان الرجال يصعدون إلى المسرح، والقس جو يضع يده على رؤوسهم، وكان هناك الكثير من أصوات العويل، ثم يدفعهم فيسقطون إلى الخلف. كنت جالساً هناك أقول في نفسي: 'ما الذي يحدث بحق الجحيم؟' أنا موجود هناك لمقابلة مارفن، وهناك أشخاص يتساقطون في كل مكان، ونحو ستة أشخاص ممددين على الأرض. كانت أغرب أمسية مررت بها في حياتي."
- Getty Images Sport
الحياة بعد كرة القدم لأندروز
انتهى الأمر بأندروز إلى التوقيع لصالح رايث روفرز، مؤكدًا أن قراره جاء بدافع من إيمانه. وبعد اعتزاله كرة القدم، تحوّل أندروز بشكل كامل إلى واعظ مسيحي. وهو لا يزال حتى اليوم متمسكًا بدعوته الروحية، حيث اشتهر بتقديم خدماته لطرد الأرواح الشريرة من المنازل المسكونة، في دليل على أن معركته ضد القوى الشيطانية تتجاوز بكثير مسيرته كلاعب.
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