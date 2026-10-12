وبمجرد دخولهما إلى المكان، وجد ليفين وبراون نفسيهما في خضم مراسم روحانية مكثفة. وكان عليهما الانتظار بينما كان القس يحاول تخليص المصلين من الأرواح الشريرة. وقد روى ليفين تفاصيل تلك المشاهد السريالية قائلاً: "لقد اخترنا للحضور أمسية كانوا فيها يطردون الشياطين. كان الرجال يصعدون إلى المسرح، والقس جو يضع يده على رؤوسهم، وكان هناك الكثير من أصوات العويل، ثم يدفعهم فيسقطون إلى الخلف. كنت جالساً هناك أقول في نفسي: 'ما الذي يحدث بحق الجحيم؟' أنا موجود هناك لمقابلة مارفن، وهناك أشخاص يتساقطون في كل مكان، ونحو ستة أشخاص ممددين على الأرض. كانت أغرب أمسية مررت بها في حياتي."