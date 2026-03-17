حصري مع جيمس ميلنر: صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز يعترف بأن الجوائز الشخصية لا تضاهي الألقاب و"أجواء غرف الملابس المميزة"

يقدم ميلنر نصائح قيّمة في حملة "أفضل فريق سيئ" - بعد أن تعاون مع نادي وارلي، الذي سجل فوزًا واحدًا و18 هزيمة في الموسم الماضي، وتلقى 81 هدفًا. ولم يستبعد ميلنر فكرة الانتقال إلى مجال التدريب بمجرد اعتزاله، ويأمل في رد الجميل لكرة القدم بأي طريقة ممكنة.

وهو يدرك مدى صعوبة الوصول إلى القمة، لكنه يرى أن كرة القدم الشعبية هي شريان الحياة لكرة القدم الإنجليزية، حيث يسعى طموحو المستقبل المتحمسون إلى السير على نفس الطريق الذي أوصله إلى القمة.

قال ميلنر عن المباريات في الشوارع والمتنزهات بأنها لا تزال مهمة الآن كما كانت دائماً: "100٪، هذا هو المكان الذي يبدأ فيه كل شيء. لا أحد يبدأ في أكاديمية. لا أحد يبدأ اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز على أفضل الملاعب. يبدأ الأمر في كل مكان.

"أنت تلعب كرة القدم، وتحب ركل الكرة. تحب أن تكون في الخارج مع أصدقائك، أينما كان ذلك، سواء في غرفة المعيشة في المنزل مع كرة مطاطية أو تتعرض للتوبيخ من أمك لركل الكرة ضد الأريكة، أو سواء كان ذلك في حديقتك أو في زقاق مسدود. كنت دائمًا أغار من أصدقائي لأنهم كانوا يعيشون في زقاق مسدود ويمكنهم اللعب في الشارع، بينما كنت أعيش على طريق مزدحم، لذا كان عليّ الذهاب إلى الملعب، ولم أكن كبيرًا بما يكفي. لم يكن بإمكاني الذهاب بمفردي إلا بعد بلوغي سنًا معينة، لذا لم أكن أستطيع الذهاب دائمًا. لذا كنت أركل الكرة باتجاه المرآب فتطير إلى حديقة الجار، فيغضب مني لأنها المرة الخامسة في اليوم التي تتجاوز فيها السياج وأشياء من هذا القبيل. هناك يبدأ كل شيء، وهو جزء مهم جدًا من الرحلة.

"إنها بعض من أفضل الذكريات التي يمتلكها الكثير من الناس الذين تتحدث معهم، فعندما يكبرون، يحبون اللعب مع أصدقائهم أكثر مما كانوا يفعلون عندما يلتحقون بالأكاديميات وما شابه ذلك، وتصبح الأمور جادة.

"لماذا تلعب هذه اللعبة؟ تلعبها من أجل الحب، ولا يشعر الجميع بهذا الشعور. لكل شخص دوافعه الخاصة، سواء كان المال، أو أن يكون أفضل لاعب في العالم، أو الفوز بالبطولات. لكن كل شيء يبدأ من الاستمتاع بها وحب اللعبة."