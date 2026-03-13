Getty
حصري مع جيمس ميلنر: «اركضوا حتى يتقيأ أول شخص!» - كيف يجمع الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي صنع التاريخ، بين الأساليب التقليدية والحديثة
رقم قياسي: كم عدد المباريات التي خاضها ميلنر في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
خاض ميلنر أول مباراة له مع فريق ليدز الأول في سن السادسة عشرة. وبعد ما يقرب من 25 عامًا، وصل هذا اللاعب المتألق في خط الوسط إلى 655 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقًا بذلك على زميله السابق في أستون فيلا ومانشستر سيتي، النجم غاريث باري، في صدارة هذا التصنيف.
وليس من المستغرب أن تكون اللعبة قد تغيرت بشكل كبير خلال الربع الأخير من القرن. فقد ساعدت التطورات في علم الرياضة لاعبين مثل ميلنر على التمتع بعمر كروي طويل، حيث لم تعد الإحصائيات الأساسية في أوساط كرة القدم تركز فقط على المباريات والأهداف والتمريرات الحاسمة.
كيف تبنى ميلنر التطورات في علم الرياضة
لقد كان تبني هذه التطورات جزءًا كبيرًا من شخصية ميلنر، حيث قال لاعب الوسط الذي لا يزال في قمة عطائه - والذي أصبح الآن جزءًا من مشروع "أفضل فريق سيئ" التابع لـ"سبيكسيفرز" - لموقع GOAL عندما سُئل عما إذا كان دائمًا منفتحًا على طرق التفكير الجديدة: "أعتقد أنني كنت كذلك. أعتقد أن التغيير ليس سهلاً أبدًا. لطالما كنت فضوليًا. لطالما طرحت الأسئلة. لن أقفز عبر الحلقات لمجرد أنك تقول إن هذا هو الصواب. سأطرح التحدي، وسأسأل عن السبب، وأطلب منك أن تزودني بالمعلومات. لماذا هذا؟ لماذا نفعل هذا؟ لماذا نفعل هذا الآن؟ لماذا ليس غدًا؟ لماذا نفعل هذا في هذه الأيام وليس كل يوم؟ إذا كان هذا أمرًا صحيحًا، فيجب أن نفعله كل يوم بدلاً من هذه الأيام فقط. لذا أحاول دائمًا أن أتعلم قدر المستطاع.
"بمجرد حصولك على تلك المعلومات، نحن محظوظون الآن بعدد الأشخاص الذين يعملون في النادي. عندما بدأت، ربما كان لديك اثنان من أخصائيي العلاج الطبيعي، وربما مدلك بدوام جزئي، شيء من هذا القبيل، ومدرب لياقة بدنية واحد. والآن يضم قسم اللياقة البدنية على الأرجح خمسة أو ستة أشخاص.
"لذا، أستخدم بيانات GPS، كم تقطع من مسافة؟ والأمر لا يقتصر على "حسناً يا شباب، اليوم هو اليوم الأول من فترة ما قبل الموسم، سنركض حتى يتقيأ أول شخص، وعندما يتقيأ أول شخص، سنتوقف". بل الأمر هو: "حسناً، اليوم سنجري خمسة كيلومترات وسنجري 750 متراً بسرعة عالية، وعليكم أن تصلوا إلى أكثر من 90% من السرعة القصوى لهذا اليوم لأنه يوم السرعة العالية ومسافة السباق السريع". لذا فقد تطور الأمر كثيراً عن ذلك.
"ولا يوجد صواب أو خطأ لأنني أعتقد أنك تستفيد كثيرًا من الطريقة القديمة المتمثلة في "نحن نركض صعودًا على هذه التلال، ونركض حتى تشعر بالغثيان". هذا الترابط، وروح الفريق في تحمل هذا الألم معًا، ذلك الشعور بأن "ساقي تتدليان تمامًا"، لكنك تستمر في الجري. والأشياء التي تكسبها من ذلك، قد تتعرض لمزيد من الإصابات وأشياء من هذا القبيل. لكن ما تكسبه من عقلية التكاتف، على عكس الطريقة التي نتبعها الآن حيث الجميع يستخدمون أجهزة الكمبيوتر المحمولة - تعرف بالضبط المسافة التي قطعتها - ربما تفقد بعض الأشياء، لكنك تكسب أشياء أخرى. أشعر أنني محظوظ جدًا لأنني جربت كلا الجانبين من اللعبة."
كيف يعتني لاعبو كرة القدم بأجسادهم وعقولهم
وقد حصد ميلنر ثمار جهوده. فقد تعرض لإصابتين خطيرتين خلال فترة لعبه في برايتون، حيث قضى أكثر من سبعة أشهر بعيدًا عن الملاعب بسبب مشكلة في الركبة الموسم الماضي، لكنه يمكنه أن يعتبر نفسه محظوظًا نسبيًا على صعيد اللياقة البدنية.
وعند سؤاله عما إذا كان العمل الجاد على الجسم والعقل يساعد في الوقاية من الأمراض ويسمح بالتعافي بشكل أسرع، قال ميلنر: "قليلاً. أعتقد أنك تحتاج إلى القليل من الحظ أيضاً، بالطبع. أشعر أنني تعرضت للعديد من الإصابات التي تمكنت من اللعب رغمها. وربما يكون ذلك نوعاً من العقلية التي تدفعك لتتغلب على الألم وتستمر في اللعب وما إلى ذلك. لكنني أعتقد أن الكثير من الأمور خارج الملعب والاستفادة من التغيرات التي طرأت على اللعبة منذ أن بدأت، مثل وجود المزيد من أخصائيي العلاج الطبيعي وعلماء الرياضة والمعلومات حول النظام الغذائي والجانب النفسي والتعافي.
"المزيد من أخصائيي العلاج الطبيعي والمعالجين وغيرهم من العاملين في النادي، والمزيد من الوقت المخصص للتعافي وأمور من هذا القبيل. أن تكون هذه الموارد تحت تصرفك، ولكن بعد ذلك عليك أن تهتم بالأمر، وتطرح الأسئلة، وتتعلم عن ذلك، وتعرف ما هو مناسب لجسمك، وما هو مناسب لي قد لا يكون مناسبًا لاثنين من اللاعبين الآخرين. أنا أفضل أخذ حمام ثلجي بعد المباراة، لمدة 10 أو 12 دقيقة ربما. ثم في اليوم التالي أقوم بالتبديل بين الساخن والبارد، في حين أن آخرين قد لا يرغبون في أخذ حمام ثلجي بعد المباراة، لكنهم يفعلون ذلك في اليوم التالي. أشياء من هذا القبيل. قد يفضل بعض الناس ارتداء الجوارب الضيقة والمضخات للساقين، بينما لا يحب آخرون التدليك.
"أعتقد أن هذا أمر مهم - التعلم، وتجربة الأشياء، ومعرفة ما هو الأفضل لك، وكيف تشعر، والعمل على ذلك بنفسك، على ما أعتقد. ثم امتلاك تلك العقلية للتأكد من أنك تفعل ذلك."
ابذل قصارى جهدك: نهج ميلنر الدؤوب في التدريب
يقدم ميلنر نصائح لا تقدر بثمن لنادي وارلي - الفريق الذي سجل فوزًا واحدًا فقط وتكبد 18 هزيمة الموسم الماضي، واستقبل 81 هدفًا في تلك الفترة. وهو، بصفته بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، دليل حي على أن العمل الجاد يؤتي ثماره.
غالبًا ما يختاره زملاؤه في النادي باعتباره اللاعب الأكثر التزامًا في أي تشكيلة، وعندما سُئل عما إذا كانت هذه هي الصفات التي لطالما افتخر بها - مع روح يوركشاير القوية التي تتجذر في أعماقه - قال: "أعتقد أنني حاولت دائمًا أن أعمل بجد قدر استطاعتي طوال الوقت. وكنت أحاول دائمًا أن أكون أفضل لاعب في التدريبات وأن أستفيد من كل يوم إلى أقصى حد. لذا، أعتقد أن هذه صفة لطالما امتلكتها ودفعتني إلى الأمام. إنها الطريقة الوحيدة التي أعرفها حقًا للتعامل مع المواقف.
"أعتقد أنه من الواضح أنه عندما لا تسير الأمور كما تريد أو لا يتم اختيارك، فإنك تحاول العمل بجدية أكبر وتبذل جهدًا أكبر وتُظهر للناس مدى براعتك في التدريبات لتدخل الفريق.
"إذا كانت الأمور تسير ضدك، فلا فائدة من العبوس. لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على أي شيء. إنها محاولة لإثبات أنك تستحق أن تكون في الفريق أو حتى لتشعر بتحسن. أعتقد أنه في بعض الأحيان، إذا خضت مباراة سيئة أو كانت النتيجة ضدك، فإن ذلك الشعور الفظيع بعد المباراة هو أسوأ شعور في العالم، ولا تشعر بأي تحسن حتى تتدرب مرة أخرى. قد تخرج وتجهد نفسك وتريد أن تدفع نفسك إلى أقصى حدودك لتشعر بتحسن طفيف. لذا، ربما يكون ذلك جزءًا من الأمر أيضًا."
من الملاعب الشعبية إلى المحترفين: ميلنر مصدر إلهام
وقد أثمرت هذه المقاربة عن نتائج إيجابية لميلنر، حيث لا يزال حماسه للتفاني التام في أي قضية ما هو عليه في عام 2026 تمامًا كما كان عند بدايته في عام 2002. وهو مصدر إلهام للاعبين على جميع مستويات اللعبة - بدءًا من الملاعب الشعبية وصولاً إلى العشب الأخضر في استاد ويمبلي - ويُثبت أن الحمامات الجليدية والركض حتى الغثيان كلها جزء من أي مسار يناسبك بشكل أفضل.
