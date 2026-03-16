Getty/GOAL
ترجمه
حصريًا مع جيمس ميلنر: «هل أهتم بذلك؟» - كيف انضم حامل الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الفائزين بجائزة الكرة الذهبية كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش في نادي حصري
كيف أصبح ميلنر صانع تاريخ في الدوري الإنجليزي الممتاز
خاض ميلنر 656 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع توقعات بمزيد من المباريات في المستقبل، حيث لا يبدو عليه أي علامات على التباطؤ مع فريق «السيغولز». وقد فاز باللقب ثلاث مرات خلال فترات لعبه في ملعب «إتيهاد» و«أنفيلد»، كما تحتل انتصاراته في دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي مكانة بارزة في سيرته الذاتية المتميزة.
لم يكن النجاح محض صدفة، فقد كرس ميلنر نفسه بالكامل لتعظيم إمكاناته منذ انطلاقته في صفوف الكبار وهو في سن السادسة عشرة مع فريق ليدز. وهو ينقل بعضاً من تلك الحكمة كجزء من حملة "أفضل فريق سيئ"التيأطلقتها شركة "سبيكسيفرز"، والتي شهدت تعاونه مع نادي وارلي - وهو فريق لم يحقق سوى فوز واحد وتكبد 18 هزيمة في الموسم الماضي، بينما استقبل 81 هدفاً.
ميلنر هو مثال حي على ما يمكن تحقيقه من خلال المزيج الصحيح من الموقف والتطبيق. ويتوقع أن يسير عدد متزايد من اللاعبين على الدرب الذي سار عليه، حيث لم تعد المسيرات التي تمتد لأكثر من 40 عامًا حكراً على حراس المرمى المخضرمين.
- Getty
هل سيمدد المزيد من اللاعبين مسيرتهم الكروية إلى ما بعد سن الأربعين؟
وعندما سُئل ميلنر من قبل موقع GOAL عما إذا كان يتوقع أن يتجاوز المزيد من اللاعبين البارزين هذا الرقم القياسي، أجاب: «نعم، أعتقد ذلك. أعتقد أن حجم التشكيلة له دور في ذلك أيضًا، خاصةً مع السماح بعدد أكبر من البدلاء. فأنت تحصل على راحة لمدة 20 دقيقة في نهاية المباراة وأمور من هذا القبيل. أعتقد أن هذا ربما يكون له دور في الأمر. أعتقد أنه من الواضح أنه يمكن تدوير اللاعبين أكثر قليلاً مع عدد المباريات التي يخوضونها. والحمل ثقيل ولا هوادة فيه. ومع إضافة المزيد من المباريات والمسابقات. لذا فهذا جانب واضح من الأمر.
"ولكن من ناحية أخرى، هناك الطريقة التي يتم الاعتناء بنا بها، ومستوى الاهتمام بالتفاصيل الذي توليه الأندية فيما يتعلق بالتعافي والتغذية ومدى جودة الرعاية التي نحصل عليها. أعتقد أن هناك فرصة جيدة لأن يلعب المزيد من اللاعبين حتى سن أكبر."
كيف تماشى ميلنر مع عقلية رونالدو ومودريتش
وعندما سُئل أكثر عن كيفية تمكنه من محاكاة استمرارية الفائزين بجائزة الكرة الذهبية رونالدو ومودريتش - اللذين لا يزالان في قمة مستواهما مع النصر وميلان على التوالي - أضاف ميلنر أن القوة الذهنية لا تقل أهمية عن أي صفات بدنية: «أعتقد أن هذا هو الأهم على الأرجح؛ لأنه إذا تلاشت الرغبة في تحقيق ذلك، الرغبة في أن تكون الأفضل في التدريبات، الرغبة في... هل سأكلف نفسي عناء الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية اليوم؟ هل أستطيع أن أزعج نفسي لأبذل قصارى جهدي؟ أعتقد أن العقلية أهم من الجانب البدني، لأنك تستطيع أن تدفع جسدك، ولكن بمجرد أن تقول: "لقد كنت أفعل هذا منذ وقت طويل الآن، لست متأكدًا من أنني أستطيع أن أزعج نفسي بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية اليوم، لقد قمت بهذا الإحماء مليون مرة، لا أرغب في ذلك اليوم". أعتقد أنه بمجرد زوال ذلك، وخيبة الأمل من عدم الانضمام للفريق والفوز بالمباريات، أعتقد عندها، كما تعلم، أن الجانب البدني قد يكون موجودًا، لكنك لن تتمكن من الاستمرار في ذلك والمضي قدمًا.
"أعتقد أنك بحاجة إلى حب اللعبة. أنت بحاجة إلى تلك الدافع. أنت بحاجة إلى تلك العزيمة، ذلك الهدف، ذلك الشعور بأنك جزء من شيء ما في النادي، وتلك الرغبة في أن تكون جزءًا من شيء ما وتساعد الفريق من حولك. ربما بالنسبة لكريستيانو، الذي يسعى إلى تسجيل 1000 هدف أو أيًا كان الرقم، أعتقد أن تلك العقلية مهمة جدًا بالطبع."
- Specsavers
هل سيتمكن ميلنر من تجديد عقده مع برايتون مرة أخرى؟
لم يفقد ميلنر أي شيء من شغفه باللعبة، مما سمح له بالاحتفاظ بمكانة أساسية في صفوف برايتون خلال موسم 2025-2026. وقد كان يلعب بموجب عقود مدتها سنة واحدة في ملعب «أميكس»، مع وجود احتمال كبير للحصول على تمديد آخر للعقد، مما سيسمح له بتعزيز مسيرته المثيرة للإعجاب بالفعل في سجلات تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
إعلان