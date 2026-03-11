حصرية جيس بارك: نجمة فريق Lionesses تتحدث عن انتقالها من مانشستر سيتي إلى مانشستر يونايتد ورسالة "الحرية" التي جعلتها تزدهر بينما يستعد فريق Red Devils لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

أثار ذلك الكثير من الانتقادات الموجهة إلى مانشستر يونايتد. لم يكن أي من ذلك انعكاسًا على بارك، الموهبة الرائعة والمبدعة، بل جاء لأن الشياطين الحمر لم يقوموا سوى بصفقات محدودة طوال الصيف، مما يعني أنهم كانوا يتجهون إلى موسم سيشهدون فيه المنافسة على أربعة جبهات لأول مرة بفريق لا يبدو عميقًا بما يكفي. كان مانشستر يونايتد بحاجة إلى تجنيد المزيد قبل الموعد النهائي، وليس السماح للاعبين بالرحيل.

وتفاقم هذا الشعور في النصف الأول من الموسم، عندما لعبت قلة عمق الفريق دون شك دورًا في عدم قدرته على المنافسة بجدية على لقب الدوري الإنجليزي للسيدات. لكن لا يمكن توجيه أي انتقادات للنادي بسبب ما فعله مع بارك.

بعد أن أعاد لها مدرب مانشستر يونايتد مارك سكينر الحيوية من خلال منحها الحرية، حيث صمم لها دورًا فريدًا على أرض الملعب، ساعدت لاعبة المنتخب الإنجليزي هذا الفريق على التغلب على عيوب خطيرة للوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس الرابطة يوم الأحد.

وقالت بارك لـ GOAL قبل مباراة نهاية الأسبوع مع تشيلسي، متذكرة انتقالها من الجانب الأزرق لمانشستر إلى الشياطين الحمر: "بالطبع، ستكون متشككًا بعض الشيء. لكن بمجرد أن دخلت الملعب، سمعت صوت المشجعين على الفور، وأنا أقدر ذلك كثيرًا. لقد استمتعت بكل دقيقة".