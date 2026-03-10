Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Real Madrid GFXGoal AR
علي رفعت

حصاد رفاهيات ريال مدريد يبدأ.. ميندي يعود في الوقت القاتل لأربيلوا!

الملكي يحصد ثمار تعدد النجوم في نفس المركز!

استقرت البوصلة الفنية في نادي ريال مدريد الإسباني على قرار حاسم يقضي بالاعتماد الكلي على الفرنسي فيرلاند ميندي كركيزة أساسية في تشكيل المدرب ألفارو أربيلوا خلال المباريات المصيرية القادمة. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أظهر اللاعب جاهزية بدنية مفاجئة في مشاركته الأخيرة مما منح الجهاز الفني فرصة ذهبية لالتقاط الأنفاس وسط دوامة الإصابات التي تلاحق الخطوط الخلفية للفريق الملكي.

ويعكس هذا التوجه رغبة أربيلوا في استغلال الخبرة الدفاعية الكبيرة لميندي لاسيما في ظل غياب البدائل التي تحظى بنفس القدر من الثقة الفنية لديه.

  • انفراجة في ملعب بالايدوس

    شهدت المواجهة الأخيرة أمام سيلتا فيجو تحولًا جذريًّا في مسار الجبهة اليسرى للميرينجي حيث سجل ميندي ظهوره الأول بصفة أساسية بعد مرور 27 جولة كاملة من منافسات الدوري الإسباني.

    ولم تكن المفاجأة في مجرد المشاركة بل في قدرة اللاعب على الصمود البدني طوال دقائق اللقاء دون التعرض لأي وعكة صحية أو آلام عضلية معتادة. 

    وقد اعتبر أربيلوا أن إنهاء ميندي للمباراة بهذا الشكل يمثل انتصارًا معنويًّا كبيرًا للمجموعة خاصة وأن الفريق عانى كثيرًا حتى الدقيقة 95 ليحقق الفوز في ذلك اللقاء الصعب.إ

    هذه العودة لا تمثل مجرد إضافة فنية بل هي طوق نجاة لمدرب يبحث عن الاستقرار في أصعب فترات الموسم.

    • إعلان
  • UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 PreviewsGetty Images Sport

    حائط الصد أمام طوفان مانشستر سيتي

    تكتسب عودة ميندي أهمية استراتيجية قصوى بالنظر إلى جدول المباريات المزدحم الذي يضعه في مواجهة مباشرة مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. 

    ويرى المتابعون أن تواجد ميندي هو الترياق الوحيد القادر على إبطال مفعول العناصر الهجومية الفتاكة في تشكيلة جوارديولا مثل اللاعب أنطوان سيمينيو الذي سجل سبعة أهداف منذ وصوله والبرازيلي سافينيو.

    فالتاريخ القريب يشهد أن الصلابة الدفاعية لهذا اللاعب كانت حجر الزاوية في صمود ريال مدريد خلال ليالٍ تاريخية أمام الفريق الإنجليزي سواء في مواجهات نصف نهائي عام 2022 أو في موقعة ملعب الاتحاد عام 2024 التي انتهت بانتصار مدريدي عبر ركلات الترجيح.

     وقوف ميندي في وجه نجوم مانشستر سيتي يمنح الفريق ثقة تفتقدها الأسماء الشابة في مثل هذه المواعيد الكبرى.

  • رفاهية ريال مدريد

    جاءت عودة الظهير الفرنسي في وقت يعاني فيه الفريق من غياب ألفارو كاريراس بسبب الإصابة وهو ما وضع المدرب أربيلوا في موقف حرج للغاية. 

    وبالتزامن مع هذا الغياب يتضح بجلاء تراجع أسهم فران جارسيا في حسابات المدير الفني حيث لم يشارك اللاعب في أي دقيقة ببطولة الدوري مؤخرًا واكتفى بظهور خجول لمدة 14 دقيقة فقط في المسابقة الأوروبية.

    هذا المشهد جعل من ميندي الخيار الأوحد والرهان الأكبر للجهاز الفني الذي يرى فيه الشخصية القادرة على تحمل الضغوط في المباريات الإقصائية الكبيرة. 

    تخيل أن يكون خمسة لاعبين في مركز واحد هم كالتالي: دافيد ألابا الذي نسي مهام ذلك المركز، وفيران جارسيا الذي فقد الثقة فيه على مدار أشهر، والمصاب ألفارو كاريرس، وإدواردو كامافينجا الذي خاض 31 مباراة في نفس المكان لكنه مصاب أيضًا، وأخيرًا نزيل مستشفى ريال مدريد فيرلاند ميندي وتجد في النهاية نفسك أيضًا لديك من يستطيع شغر مركز الظهير!

  • معضلة العضلات الزجاجية وتحدي الأرقام

    رغم التفاؤل المحيط بعودته تظل الأرقام الطبية لميندي مصدر قلق دائم لمشجعي النادي الملكي، فخلال مسيرته مع الفريق غاب اللاعب عن 124 مباراة رسمية بسبب الإصابات المتكررة مما جعله يوصف باللاعب صاحب العضلات الزجاجية. 

    وتشير الإحصائيات إلى أنه قبل ظهوره في ملعب بالايدوس لم يتمكن من خوض سوى ست مباريات فقط خلال 365 يومًا سابقة.

    وهذا السجل يجعل من الاعتماد عليه مغامرة محسوبة يضطر أربيلوا لخوضها أملًا في استعادة التوازن الدفاعي المفقود. 

    التحدي الأكبر أمام الطاقم الطبي الآن هو كيفية الحفاظ على هذا الجسد المنهك بعيدًا عن غرف العلاج حتى نهاية الأمتار الأخيرة من سباق البطولات.

  • Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ثناء المدربين كصك أمان

    لم تكن قناعة أربيلوا بميندي وليدة الصدفة بل هي امتداد لإرث فني تركه مدربون كبار تعاقبوا على قيادة الفريق، فقد سبق وأن صرح كارلو أنشيلوتي بأن ميندي هو أفضل ظهير دفاعي في العالم من حيث التمركز والقدرة على الفوز بالالتحامات الثنائية. 

    وقد استخدم أربيلوا هذه الصفات لتحفيز لاعبي الفريق مؤكدًا حاجته الماسة لنوعية من اللاعبين الذين يدفعون الفريق للأمام ويمتلكون الجرأة في المواقف الصعبة. 

    هذا الدعم المتواصل من مدرسة فنية تمتد من زيدان إلى أربيلوا جعل ميندي يتحول من لاعب مهدد بالرحيل إلى قائد فعلي للجبهة اليسرى وصمام أمان لا غنى عنه.

  • بيت القصيد

    تظل عودة فيرلاند ميندي هي الحدث الأبرز الذي قد يغير موازين القوى في الموقعة الأوروبية القادمة، فبين خبرة الماضي وتحديات الحاضر البدنية ودعم إدارة ريال مدريد لمركز واحد بهذا العمق وتلك الرفاهية، يقف اللاعب الفرنسي أمام فرصة جديدة ليثبت أنه قطعة لا يمكن استبدالها في شطرنج ريال مدريد.

    نجاح أربيلوا في توظيف هذا السلاح الدفاعي سيكون هو الفيصل في تحديد مدى قدرة الفريق على تجاوز عقبة مانشستر سيتي والذهاب بعيدًا في حلم التتويج بالقارة العجوز.

    فالمستقبل القريب كفيل بالكشف عما إذا كانت عضلات ميندي ستصمد أمام ضغوط القمة أم أن الرياح ستأتي بما لا تشتهي سفن المدرب أربيلوا.

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
0