حصاد الكالتشيو.. ميلان ويوفنتوس يخيبان الآمال وفابريجاس يتحسر وروما يضع مصيره في يد جاسبريني

كانت مباراة ميلان ويوفنتوس واحدة من أسوأ مباريات العام. في الواقع، لقد تحولت هذه المواجهة الآن إلى "كلاسيكو للملل" بامتياز، حيث انتهت خمس مواجهات من أصل آخر ست مباريات رسمية بينهما بالتعادل السلبي، ناهيك عن أن الروسونيري لم يسجل أي هدف في شباك اليوفي منذ عام 2023.

إنه عرض محرج بصراحة بين فريقين يُفترض أنهما يمثلاننا على الساحتين الأوروبية والعالمية. نحن نتحدث عن فريقين يتنافسان على مقعد في دوري أبطال أوروبا، ومع ذلك فضلا عدم إيذاء بعضهما البعض، دون إظهار ذرة واحدة من الرغبة أو الشخصية على أرض الملعب. فرغم حسابات جدول الترتيب، نحن لا نزال نتحدث عن قمة بحجم "ميلان-يوفنتوس"؛ تلك المباريات التي كان لها يوماً ما أهمية استثنائية، مباريات تُخاض من أجل الفوز دون أي حسابات معقدة، من أجل التاريخ، ومن أجل الجماهير التي تنتظرها عاماً بعد عام.

لا يمكن، بل ولا ينبغي، لمباراة ميلان ويوفنتوس أن تقدم لنا عرضاً من هذا القبيل. بصراحة، الأمر محزن، وللأسف أصبح هذا المستوى يمثلنا الآن. لكن يبدو أن حجز مقعد في دوري الأبطال أصبح اليوم، بالنسبة لأنديتنا، أهم من الفوز ببطولة، فما بالك بمباراة واحدة، حتى وإن كنا نتحدث عن مواجهة تاريخية لم تكن يوماً كباقي المباريات، وكان من المفترض أن تمنحنا مشاعر مختلفة تماماً.

لذلك، وباختصار شديد، كل من أمسك بجهاز التحكم عن بُعد الليلة الماضية، في لحظة ما، وانتقل لمشاهدة مسلسل تلفزيوني أو فيلم.. يحظى بكامل احترامي. نحن لا نستحق قمة "ميلان-يوفي" بهذا المستوى الباهت.



