حصاد الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يحقق فوزه الأول في بريست، ورين يتفوق على مارسيليا وموناكو يتعادل مع ستراسبورج

عاد ليل إلى سكة الانتصارات بفوز مريح على أرضه بنتيجة 2–0 على إي إس تروا صاحب المركز في النصف السفلي من الجدول، على ملعب ديكاتلون أرينا. وفرض ليل سيطرته على إيقاع اللعب منذ صافرة البداية، واستغل فرصه بفاعلية، بينما حرم تروا من أي فرص محققة.