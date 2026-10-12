شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضية في الدوري الإسباني انتزاع أتلتيكو مدريد فوزًا متأخرًا، ليبقى على مقربة من برشلونة المتصدر بفارق كبير. وشهدت المباريات في إسبانيا أيضًا إشهار الكثير من البطاقات الحمراء.
حصاد الجولة الثامنة من الدوري الإسباني: أتلتيكو مدريد يبقى قريبًا من برشلونة في عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة والبطاقات والأهداف
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ألافيس 1-2 أتلتيكو مدريد
مدّد هدف الفوز الذي سجله كريستيان روميرو لأتلتيكو في الدقيقة 87 سلسلة انتصارات الفريق في الدوري الإسباني إلى أربع مباريات متتالية. وقلب أتلتيكو تأخره ليفوز يوم السبت على ألافيس، الذي كان يمر بفترة جيدة ولعب بعشرة لاعبين. ويبتعد فريق دييجو سيميوني بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر.
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برشلونة 3-0 خيتافي
حافظ برشلونة على بدايته المثالية للموسم بفوز سهل على خيتافي بنتيجة 3-0. وسجل الأهداف أنتوني جوردون، في أول أهدافه بالدوري الإسباني، وجابرييل جيسوس وجول كوندي. ويواصل فريق هانسي فليك تألقه بعدما حقق ثمانية انتصارات في ثماني مباريات، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد.
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ريال مدريد 1-0 فياريال
عانى ريال مدريد قبل أن يتغلب في النهاية على فياريال 1-0، بفضل هدف سجله التعاقد الإيفواري باهظ الثمن يان ديوماندي بعد مرور ساعة من اللعب بقليل. وهي نتيجة جيدة لفريق جوزيه مورينيو، بالنظر إلى أنه خاض الدقائق العشرين الأخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد فيني جونيور.
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ريال سوسييداد 3-2 ديبورتيفو لا كورونيا
في ما يمكن اعتباره مباراة الجولة، قدّم ريال سوسييداد وديبورتيفو مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف يوم الأحد في سان سيباستيان. وارتقى أصحاب الأرض إلى المركز السادس بهذا الفوز، في لقاء أكمله الفريقان بعشرة لاعبين لكل منهما. وتقدم ريال سوسييداد 3-0، قبل أن يقلص الضيوف الفارق ويجعلوا الدقائق الأخيرة متوترة في أنويتا. وكان هدف جونزالو جويديس في الدقيقة 56 حاسماً في الفوز.
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ريال بيتيس 5-2 أوساسونا
واصل بيتيس بدايته القوية للموسم بفوز ممتع على أوساسونا بنتيجة 5-2. وسجل لاعب الوسط المخضرم إيسكو هدفين لأصحاب الأرض، الذين رفعوا رصيدهم إلى 19 نقطة بعد ثماني جولات، بفضل حصيلة مميزة بلغت ستة انتصارات.
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راسينج سانتاندير 2-2 فالنسيا
اختتم راسينج سانتاندير وفالنسيا مباريات عطلة نهاية الأسبوع بتعادل مثير بنتيجة 2-2. ولا يزال فالنسيا في منطقة الهبوط، بينما يتقدم عليه سانتاندير بثلاث نقاط فقط. لا يزال الموسم في بدايته، لكن الفريقين يواجهان موسمًا طويلًا في صراعهما للبقاء في دوري الدرجة الأولى.
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