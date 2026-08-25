لم يكن بإمكان برونو جينيزيو أن يطلب بداية تنافسية أفضل على مقاعد بدلاء مارسيليا. وقدم OM عرضًا مهيمنًا في الشوط الثاني على ملعب فيلودروم. وافتتح أمين غويري التسجيل مباشرة بعد الاستراحة في الدقيقة 46، لكن المباراة انهارت تمامًا بالنسبة إلى ستراسبورج في الدقيقة 59 عندما حصل لاعب الوسط سمير المرابط على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخل متأخر على بيير إيميل هويبيرج.

واستغل غويري المساحات الإضافية أمام عشرة لاعبين ليضاعف التقدم من علامة الجزاء في الدقيقة 68 بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء. ثم سجل البديل كيليان عبد الله هدفًا من متابعة لعرضية أرضية في الدقيقة 89، واختتم هويبيرج الفوز الساحق 4-0 بتسديدة بعيدة المدى في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+6) ليصعد OM إلى صدارة جدول الدوري الفرنسي بفارق الأهداف.