انطلق موسم الدوري الفرنسي 2026/27 بغزارة تهديفية، وصراعات تكتيكية، وبدايات درامية في مختلف أنحاء فرنسا. من الفوز اللافت لمرسيليا على ملعب فيلودروم إلى التألق التهديفي للانس، مرورًا بتعثر باريس سان جيرمان في مواجهة مثيرة كلاسيكية، حملت الجولة الأولى الكثير من القصص.
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حصاد الجولة الأولى من الدوري الفرنسي: فيران ينقذ باريس سان جيرمان أمام رين، بينما يكتسح مارسيليا ولانس منافسيهما
- AFP
أولمبيك مارسيليا 4-0 آر سي ستراسبورغ ألزاس
لم يكن بإمكان برونو جينيزيو أن يطلب بداية تنافسية أفضل على مقاعد بدلاء مارسيليا. وقدم OM عرضًا مهيمنًا في الشوط الثاني على ملعب فيلودروم. وافتتح أمين غويري التسجيل مباشرة بعد الاستراحة في الدقيقة 46، لكن المباراة انهارت تمامًا بالنسبة إلى ستراسبورج في الدقيقة 59 عندما حصل لاعب الوسط سمير المرابط على البطاقة الصفراء الثانية بسبب تدخل متأخر على بيير إيميل هويبيرج.
واستغل غويري المساحات الإضافية أمام عشرة لاعبين ليضاعف التقدم من علامة الجزاء في الدقيقة 68 بعد لمسة يد داخل منطقة الجزاء. ثم سجل البديل كيليان عبد الله هدفًا من متابعة لعرضية أرضية في الدقيقة 89، واختتم هويبيرج الفوز الساحق 4-0 بتسديدة بعيدة المدى في الوقت المحتسب بدل الضائع (90+6) ليصعد OM إلى صدارة جدول الدوري الفرنسي بفارق الأهداف.
- AFP
آر سي لانس 5–2 أيه جي أوكسير
قدّم لانس، بقيادة دينو توبمولر، عرضًا هجوميًا رائعًا على ملعب بولار-ديليليس في مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف. وافتتح فلوريان توفان التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 12، لكن اللحظة الحاسمة جاءت في الدقيقة 35 عندما تلقى مدافع أوكسير كريست ماكوسو بطاقة حمراء مباشرة بسبب حرمانه المنافس من فرصة واضحة للتسجيل، بعد إسقاط فرانيو إيفانوفيتش خارج منطقة الجزاء.
ومزّق لانس خط دفاع أوكسير بعد الاستراحة، مضيفًا أهدافًا عبر إيفانوفيتش (49) وسعود عبد الحميد (54) وإسمايلو غانيو (66). وردّ أوكسير عن طريق ركلة جزاء نفذها داني ناماسو (61) وهدف من لامين سي (69)، لكن توفان سجل ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 88 ليكمل ثنائيته ويحسم الفوز 5-2.
- AFP
رين 2-2 باريس سان جيرمان
فرّط باريس سان جيرمان، حامل اللقب، في نقاط في ليلة الافتتاح بعدما اضطر إلى العودة من تأخره بفارق هدفين على ملعب روازون بارك. وفاجأ رين ضيفه مبكرًا، إذ أطلق سيباستيان شيمانسكي تسديدة صاروخية من مسافة 25 ياردة إلى الزاوية العليا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضاعف إيستيبان لوبول التقدم في الدقيقة 37 بعدما أنهى هجمة مرتدة سريعة.
وأشرك لويس إنريكي فيران توريس بين الشوطين، ليتحول المهاجم الإسباني إلى المنقذ، إذ سجل أولًا من عرضية منخفضة في الدقيقة 70، ثم هز الشباك برأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 81 لينقذ تعادلًا شاقًا بنتيجة 2-2.
- AFP
تولوز 0–2 أولمبيك ليون
استهل ليون موسمه بأداء فعّال خارج أرضه على ملعب تولوز. وبعد ساعة افتتاحية اتسمت بالقوة البدنية والطابع الدفاعي، كسر أولمبيك ليون الجمود في الدقيقة 68 عندما أرسل البديل بافيل شولتس عرضية منخفضة، حولها نواه نارتي إلى الشباك من مسافة قريبة.
ثم وضع ماليك فوفانا المباراة خارج المتناول في الدقيقة 85، بعدما أنهاه هجمة تمريرات سلسة قادها كورنتان توليسو، ليضمن الفوز 2-0 والخروج بشباك نظيفة خارج الديار.
- AFP
أنجيه 0–2 ليل LOSC
حصد ليل ثلاث نقاط مريحة خارج أرضه على ملعب ستاد ريمون كوبا. وترك المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو بصمته في عودته إلى الدوري بتسجيله الهدف الافتتاحي في الدقيقة العاشرة، بعدما ارتقى أعلى من الجميع وحول ركلة ركنية برأسه إلى الشباك.
وعانى أنجيه لاختراق دفاع ليل المنظم، قبل أن يضاعف المدافع تياغو سانتوس التقدم في الدقيقة 30 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء غيرت اتجاهها، ليحسم الفريق فوزًا احترافيًا بنتيجة 2–0.
- AFP
لوهافر 0–1 موناكو
انتزع موناكو فوزًا ضيقًا بنتيجة 1–0 خارج أرضه على ملعب ستاد CMA CGM أوسيان، تحت قيادة مدربه الجديد فيليبي لويس. وجاء الهدف الحاسم مبكرًا في الدقيقة 13، حين ارتقى المدافع إريك داير فوق مراقبه ليسدد كرة رأسية قوية إلى الشباك من ركلة ركنية.
وشن لو هافر ضغطًا هوائيًا مكثفًا في وقت متأخر من الشوط الثاني بحثًا عن هدف التعادل، لكن خط دفاع موناكو صمد رغم خمس بطاقات صفراء ليحافظ على شباكه النظيفة.
- AFP
لو مان إف سي 2-2 ستاد بريستوا 29
احتفل لو مان إف سي، الصاعد حديثًا، بعودته إلى دوري الدرجة الأولى بتعادل ممتع 2–2 أمام ستاد بريستوا 29 على ملعب ماري مارفان.
ومنح رومان ديل كاستيو التقدم لبريست بعد مرور نصف ساعة بتسديدة مقوسة، لكن دام غييه أدرك التعادل للو مان في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1'). ثم وضع لويس مافوتا أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 54 بعدما تابع كرة مرتدة، قبل أن يعيد كاموري دومبيا بريست إلى التعادل بعد سبع دقائق (61') بتسديدة أرضية ليقتسم الفريقان النقاط.
- AFP
أو جي سي نيس 0-0 إف سي لوريان
فرض الانضباط التكتيكي نفسه على المشهد في ملعب أليانز ريفييرا، إذ تعادل نيس ولوريان من دون أهداف. واستحوذ نيس على الكرة بنسبة تجاوزت 60%، لكن التنظيم الدفاعي المحكم للوريان بطريقة 5-4-1 في الكتلة المنخفضة جعل اختراقه أمراً صعباً.
وكان جناح نيس، جيريمي بوجا، الأقرب لحسم المباراة عندما ارتطمت تسديدته في الدقيقة 76 بالعارضة، ليحصل الفريقان على نقطة واحدة.
- AFP
إي إس تروا أيه سي 0–0 باريس إف سي
شهد ملعب ستاد دو لوب مباراة متكافئة دفاعيًا، إذ اكتفى تروا وباريس إف سي بالتعادل السلبي. وندرت الفرص المحققة، بعدما اكتفى الفريقان بثلاث تسديدات فقط على المرمى طوال اللقاء.
واعتقد باريس إف سي أنه خطف هدف الفوز المتأخر عندما وجّه جان-فيليب كراسو كرة رأسية نحو المرمى في الدقيقة 84، لكن تشتيتًا من على خط المرمى أبقى النتيجة عند 0-0.
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