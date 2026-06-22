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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
محمود خالد

من أجل حمايته .. حسين عبد الغني: لو أمتلك القرار لأقنعت سالم الدوسري بالغياب عن مباراة إسبانيا!

السعودية
إسبانيا
كأس العالم
سالم الدوسري

"تعجبت من مشاركته لمدة 90 دقيقة"

أثارت اختيارات اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، حالة واسعة من الانتقادات، فيما يتعلق بتشكيل الأخضر، في مباراة إسبانيا، التي شهدت فوزًا كبيرًا لـ"لاروخا"، برباعية دون مقابل.

على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا، كان المنتخب السعودي على موعد مع هزيمة قاسية، برباعية حسمت المباراة مبكرًا عن طريق لامين يامال وميكيل أويارزابال (هدفين) وحسان تمبكتي (بالخطأ في مرماه) في الدقائق 11 و21 و24 و49.

وبعد أن فاجأ الجميع، بتعادله مع أوروجواي، بنتيجة (1-1)، تجرع الأخضر خسارة ثقيلة أمام الماتادور الذي تربع في صدارة المجموعة الثامنة، برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة.

وفي خضم العاصفة، جاء مقترح بأن اختيار سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، للمشاركة أمام إسبانيا، لم يكن موفقًا من قِبل دونيس.

  • "لو أملك الخيار لاستبعدت الدوسري"

    من جانبه، قال حسين عبد الغني، نجم المنتخب السعودي السابق، إنه لو كان يمتلك القرار، لاستبعد سالم الدوسري من مباراة إسبانيا، وكان سيتحدث معه قبل المباراة، بشكل عقلاني.

    وأوضح عبد الغني، عبر برنامج "نادينا"، أن سالم الدوسري، تعرض لهجوم كبير للغاية، خاصة في المباراة الأولى (ضد أوروجواي)، وأنه كان سيخطط لحمايته، بأن يبعده عن مباراة إسبانيا، من أجل تجهيزه لمباراة كاب فيردي، التي تعد الاحتمالات فيها كبيرة للتأهل إلى الدور الثاني، إذا ما قورنت بمواجهة كتيبة دي لافوينتي.

    وأضاف "سالم (الدوسري) يتعرض لضغط كبير، وهو ليس سالم هذا الموسم، فمستواه اختلف، ولذلك أرى أن مشاركته في المباراة الأخيرة، أهم من مباراة اليوم، لأن فرص الفوز أكبر، وكنت سأتحدث معه، وأقول له: مباراة اليوم فنيًا أعلى بكثير من المباراة المقبلة، وتأهلنا أكبر من مواجهة كاب فيردي، وكان سيتقبل رأيي".

    ونوّه نجم الأهلي السابق، بأنه من الغريب أن يقرر دونيس، الإبقاء على سالم الدوسري لمدة 90 دقيقة، خاصة مع تقدمه في السن، في الوقت الذي لجأ فيه مدرب إسبانيا، لاستبدال نجومه بين شوطي المباراة، بعدما حسم النتيجة".

    وأشار عبد الغني إلى أن قراره بغرض حماية سالم الدوسري، وكذلك البحث عن عدم استقبال أهداف أكثر، مؤكدًا أن سالم وحده ليس سبب الخسارة، ولكن هناك من يتعامل مع نجوم المنتخب بنظام الأندية.

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  • "كان يفكر في ردود الأفعال"

    وأيّد الناقد الرياضي هاني رمزي، ما ذكره حسين عبد الغني، بشأن مشاركة سالم الدوسري، مؤكدًا أن القرار الأفضل كان إبعاده عن مباراة إسبانيا، أو على الأقل مشاركته لمدة 20 دقيقة.

    وأرجح رمزي بأن المدرب دونيس كان يفكر وقتها في ردود الأفعال المحتملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كأن يقول: إذا لم أشرك الدوسري فماذا سيقولون؟

    من جانبه، قال الناقد الرياضي أحمد الحربي، أن الحلول كانت عديدة للمنتخب السعودي، في استبدال سالم الدوسري، سواءً بمشاركة سلطان مندش الذي يقف على الكرة، أو عبد الله الحمدان الذي سيكون أقوى بدنيًا ويضغط.

    وتابع "دونيس أخطأ بشكل كارثي أمام إسبانيا، وهل عنصر المنتخب السعودي توازي المبالغ التي تم ضخها في المشروع؟ أنت لم تفعل ما عليك".

  • ماذا صنع سالم الدوسري أمام إسبانيا؟

    واعتمدت طريقة جورجيوس دونيس، على فرض نظام دفاعي صارم للمنتخب السعودي، أمام إسبانيا، إلا أن الماتادور لم يجد أي معاناة في كسر الخطوط الخلفية بالكرات العرضية، وسط أخطاء دفاعية فادحة وهفوات فردية، تجلّت في حالات الانفراد في لقطات الأهداف.

    الدوسري تراجع كثيرًا للخلف، من أجل الرد على الطوفان الهجومي لإسبانيا، ورغم محاولاته للانطلاقات، سواءً على الطرف أو العمق، وصنع لقطة مهارية رائعة، إلا أنه لم ينجح في تسديد أي كرة لما بين الخشبات الثلاث، مكتفيًا بتسديدة وحيدة تم قطعها.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ما ينتظر المنتخب السعودي

    ومن المقرر أن يدخل المنتخب السعودي مرحلة الحسم، بملاقاة كاب فيردي، في الثالثة صباح يوم 27 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب إن آر جي، ضمن حساب الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة في كأس العالم.

    المنتخب السعودي لا يزال يملك نقطة واحدة، ما يجعله بحاجة للفوز لا بديل عنه أمام كاب فيردي، من أجل دخول حسابات التأهل إلى دور الـ32 من المونديال.

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