حسموا أمر ميسي بشكل رسمي.. الأرجنتين تُعلن قائمتها الأولية لكأس العالم واستبعاد صادم لنجم الدوري الإيطالي!
ميسي يتصدر تشكيلة الفريق في غياب ديبالا وكوريا
أصبح ميسي جاهزًا رسميًا للمشاركة في ما يُتوقع أن يكون آخر ظهور له على الساحة العالمية، بعد أن تم اختياره ضمن التشكيلة المؤقتة للمنتخب الأرجنتيني المكونة من 55 لاعبًا استعدادًا لكأس العالم 2026.
يقود نجم إنتر ميامي مجموعة تجمع بين نواة الفريق الفائز بكأس العالم 2022 في قطر والعديد من الوجوه الجديدة.
ومع ذلك، فإن الأخبار الأكثر إثارة للصدمة تأتي في شكل اللاعبين الذين تم استبعادهم. باولو ديبالا لاعب روما، الذي خاض 40 مباراة دولية مع منتخب بلاده، هو أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة سكالوني، إلى جانب المهاجم السابق لأتلتيكو مدريد أنخيل كوريا، الذي يلعب حالياً مع أونال في المكسيك، وفالنتين كاستيانوس لاعب وست هام.
تحول تكتيكي من سكالوني
ويشير استبعاد ديبالا وكوريا إلى تحول تكتيكي كبير من جانب سكالوني، الذي اختار بدلاً من ذلك ضم ماتيو بيليجرينو لاعب بارما وماتياس سولي لاعب روما.
ورغم أن سولي قدم أداءً ثابتًا في إيطاليا، إلا أن معسكره كان يشعر بالإحباط في السابق بسبب قلة الفرص المتاحة له.
يجب تقليص هذه القائمة المؤقتة إلى قائمة نهائية تضم 26 لاعباً بحلول 30 مايو، مما يعني أن العديد من اللاعبين الذين تم ضمهم بشكل مفاجئ ما زالوا ينافسون على مقاعدهم على متن الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية.
من بين نجوم الدوري الإنجليزي واللاعبين الشباب الواعدين
يتمتع الدوري الإنجليزي بتمثيل قوي في القائمة الأولية، حيث تم ضم كل من مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز ولاعب تشيلسي إنزو فرنانديز.
كما يعود أليخاندرو جارناشو، الذي لم يشارك في أي مباراة دولية منذ سبتمبر 2024، إلى التشكيلة. أظهر سكالوني استعداده لإشراك الجيل القادم، بما في ذلك النجوم الصاعدين مثل فرانكو ماتانتونو لاعب ريال مدريد وكلاوديو إتشيفيري لاعب جيرونا.
بالإضافة إلى حركة الشباب، عاد بعض الوجوه المألوفة إلى المنافسة. تم استدعاء إميليانو بوينديا من أستون فيلا ونيكولاس دومينجيز من نوتنجهام فورست على الرغم من تراجع مستواهما في الأشهر الأخيرة.
مفاجآت محلية وعمق دفاعي
وقد ركز سكالوني اهتمامه على الدوري الأرجنتيني الممتاز لتعزيز خياراته الدفاعية. ويعد لاعب دفاع بوكا جونيورز لاوتارو دي لولو وزيد روميرو لاعب خيتافي من بين الأسماء المفاجئة التي تم اختيارها للخط الخلفي.
ومع ذلك، لم يكن هناك مكان لنجم إستوديانتيس توماس بالاسيوس أو اللاعب المتميز ماريانو ترويلو، اللذين كانا على هامش التشكيلة في الفترات السابقة.
تسلط اختيارات الدفاع الضوء على رغبة سكالوني في القوة البدنية بينما يستعدون لبطولة ماراثونية عبر كندا والمكسيك والولايات المتحدة.
المعركة على المراكز الأخيرة في التشكيلة المكونة من 26 لاعباً شديدة بشكل خاص في مركز حراسة المرمى. في حين أن إميليانو مارتينيز وجيرونيمو رولي مرشحان مؤكدان، فإن المركز الثالث هو صراع مباشر بين خوان موسو لاعب أتلتيكو مدريد ووالتر بينيتيز لاعب كريستال بالاس.