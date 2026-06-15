لعبة جودو أخرجته عن السيطرة.. حسام حسن ينجو بعد "احتضان" حكم مواجهة مصر وبلجيكا بشكلٍ مفاجئ!

ومن ناحيته.. أعرب الأسطورة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن غضبه الشديد؛ لعدم احتساب خطأ للفراعنة ضد بلجيكا، في لعبة أحمد سيد زيزو.

ووسط غضبه.. حاول حسن أن يشرح اللعبة للحكم، حيث "احتضنه" في محاكاة لما فعله الظهير البلجيكي ماكسيم دي كويبر ضد زيزو؛ ليقوم قائد الفراعنة محمد صلاح من جانبه، بمحاولة تهدئته وسحبه للخلف.

ومن حُسن حظ مدرب منتخب مصر؛ أنه لم يتحصل على أي عقوبة إدارية، بسبب تصرفه المفاجئ مع الحكم.

ولم يكتفِ حسن بذلك؛ حيث ذهب إلى المدير الفني للمنتخب البلجيكي رودي جارسيا - بعد نهاية المباراة -، ليستفسر منه عن اللعبة.