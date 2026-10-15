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زهيرة عادل

ورّط حسام حسن وفاجأه جمهور فنلندا بعد هدفه العالمي .. محمد صلاح يجدد أزمة منتخب مصر بمواجهة طرابزون سبور وكوبس

فقرات ومقالات
محمد صلاح
كوبس ضد طرابزون سبور
كوبس
طرابزون سبور
دوري المؤتمر الأوروبي
حسام حسن
جنوب السودان ضد مصر
جنوب السودان
مصر
التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

دوري المؤتمر الأوروبي يشهد الظهور الأول لمو خلال مسيرته الكروية..

حاملًا شارة قيادة طرابزون سبور لأول مرة، سجل النجم المصري محمد صلاح ظهوره الأول في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، مقدمًا أداءً أكثر من رائع.

الفرعون المصري قاد الفريق التركي لتحقيق الفوز اليوم الخميس، أمام كوبيون بالوسيورا "كوبس" الفنلندي، على أرض الأخير، برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.

رباعية الضيوف سجلها بول أونواتشو، محمد صلاح وفراننكولينو ديجو "هدفين"، في الدقائق 3، 44، 47 و1+90 من عمر المباراة.

أما ثنائية أصحاب الأرض، فأحرزها بيترري بينانين وجوستاف إنجفال في الدقيقتين 54 و6+90.

لكن بعيدًا عن المحصلة النهائية للمباراة، دعونا نخصص الحديث في السطور التالية عن النجم المصري محمد صلاح وما قدمه مع طرابزون سبور أمام كوبس..

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  • ماذا قدم صلاح أمام كوبس؟

    شارك المصري في المباراة بشكل أساسي حاملًا شارة القيادة، على إثر غياب القائد الأول ستيفان سافيتش، على إثر معاناته من الإصابة.

    وبأقل مجهود، نجح صلاح في إبهار الجميع خلال 55 دقيقة شارك بها قبل استبداله..

    بعد مرور ثلاث دقائق فقط من المباراة، أرسل صلاح عرضية هوائية من وسط الملعب إلى زميله أونواتشو خلف دفاعات كوبس، لينفرد الأخير بالحارس، محرزًا الهدف الأول.



    ورغم الصناعة الأكثر من رائعة إلا أن الكرة عاندت مو بعدها بعض الشيء، حيث تصدى حارس كوبس يوهانس كرايدل لإحدى تسديداته، فيما اصطدمت الأخرى بالشباك من الخارج.

    لكن المستديرة صالحت أحد أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الأخيرة في الدقيقة 44، حيث سمحت له بتسجيل هدف أكثر من رائع من تسديدة من الجهة اليمنى لمنطقة جزاء كوبس مستغلًا كرة مرتدة من الدفاعات الفنلندية.

    وبخلاف الهدف الذي سجله والآخر الذي صنعه، خلق صلاح ثلاث فرص لزملائه، منها اثنتين محققتين إلا أن زملاءه تبادروا على إهدارهم. وسدد المصري ثلاث تسديدات، منها اثنتين على المرمى.

    وأصبح نجم ليفربول السابق أحد اللاعبين القلائل الذين نجحوا في التسجيل بالبطولات الأوروبية الثلاث للأندية سواء دوري الأبطال، الدوري الأوروبي والمؤتمر الأوروبي.

  • مفاجأة جمهور فنلندا

    سلطت عدة صحف تركية الضوء على رد فعل جمهور كوبس عقب إحراز محمد صلاح للهدف الثاني لطرابزون في المباراة..

    صحيفة "61Saat" أكدت أن قطاع كبير من الجمهور الفنلندي بادر بالتصفيق بحرارة للنجم المصري، تعبيرًا عن تقديرهم له وإعجابهم بالهدف الرائع الذي سجله، وإن كان في مرمى فريقهم.



    تلك اللحظة تشبه لحظات عاشها نجوم الصف الأول العالميين كرونالدينيو، ليونيل ميسي، الظاهرة رونالدو وكريستيانو رونالدو مع منافسيهم.

    وتعكس الحالة التي يعيشها صلاح مع منافسي طرابزون خلال الفترة الحالية الشعور الذي أراد تجربته بالفعل، فبعد سنوات، غاص بها وسط حب جمهور ليفربول، كان عليه أن يجرب نوعه مختلفًا، فحب المنافسين قبل جماهير فريقه شيء له طابع خاص.


  • مباراة ورطت حسام حسن

    على جانب آخر، فإن تألق محمد صلاح الليلة خلال مواجهة طرابزون سبور وكوبس من شأنها أن تفتح من جديد الملف الذي هدأ خلال الأيام الماضية..

    الحديث هنا عن مغادرة صلاح لمعسكر منتخب مصر في سبتمبر الماضي، تحديدًا قبل مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

    الحجة وقتها التي خرج بها اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن هي أن المباراة مقامة على ملعب نجيل صناعي، وهي الأرضية التي قد تعرض اللاعبين لخطر الإصابات، لذا لا يريد صلاح المخاطرة.

    لكن المفاجأة أن صاحب الـ34 عامًا شارك مع طرابزون سبور أمام كوبس على ملعب نجيل صناعي بالفعل .. لعب بشكل أساسي ولمدة 55 دقيقة كاملة!

    طرابزون سبور لم يُبقِ صلاح في تركيا موفرًا عليه عناء السفر، ولم يبقيه المدرب توماس رايس على مقاعد البدلاء تحسبًا للدفع به حال تعقد المباراة على الفريق .. بل أشركه بشكل أساسي من البداية.

    أما مع المنتخب المصري، فقد غادر صلاح المعسكر نهائيًا، رغم أن الفراعنة كانوا على موعد مع مواجهة جنوب أفريقيا وديًا، عقب مواجهة جنوب السودان.

    هذا التصرف ربما يؤكد الرواية التي خرج بها بعض الصحفيين المصري، الذين كذبوا حسام حسن واتحاد الكرة المصري، مؤكدين أن مغادرة مو لمعسكر سبتمبر الماضي يعود لغضبه من طريقة المدرب مع اللاعبين وتوجيه السباب لهم، ومعه شخصيًا على إثر تعمد استبداله بشكل متكرر.

    أما الإعلام المصري فبادر منذ الأمس بمحاولة احتواء الموقف، زاعمًا أن الفارق بين النجيل الصناعي في جنوب السودان وفي فنلندا أن ملعب كوبس يكتسي بأحدث أجيال النجيل الصناعي، الحاصل على شهادة الجودة العالية من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



    لكن ماذا عن مغادرة المعسكر نهائيًا؟ الأكيد أن سفر محمد صلاح لفنلندا والمشاركة أمام كوبس ستفتح هذا الملف من جديد مهما تحدث البعض عن مدى جودة النجيل الصناعي في البلد الأوروبي.


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