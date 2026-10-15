ورّط حسام حسن وفاجأه جمهور فنلندا بعد هدفه العالمي .. محمد صلاح يجدد أزمة منتخب مصر بمواجهة طرابزون سبور وكوبس

حاملًا شارة قيادة طرابزون سبور لأول مرة، سجل النجم المصري محمد صلاح ظهوره الأول في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، مقدمًا أداءً أكثر من رائع.

الفرعون المصري قاد الفريق التركي لتحقيق الفوز اليوم الخميس، أمام كوبيون بالوسيورا "كوبس" الفنلندي، على أرض الأخير، برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري المؤتمر الأوروبي.

رباعية الضيوف سجلها بول أونواتشو، محمد صلاح وفراننكولينو ديجو "هدفين"، في الدقائق 3، 44، 47 و1+90 من عمر المباراة.

أما ثنائية أصحاب الأرض، فأحرزها بيترري بينانين وجوستاف إنجفال في الدقيقتين 54 و6+90.

لكن بعيدًا عن المحصلة النهائية للمباراة، دعونا نخصص الحديث في السطور التالية عن النجم المصري محمد صلاح وما قدمه مع طرابزون سبور أمام كوبس..

اقرأ أيضًا: لا أستطيع استيعاب ما رأيته وما فعله زميله معه هو أسخف شيء في الحياة .. ردود الفعل حول محمد صلاح خلال مواجهة طرابزون سبور وكوبس



