التوأم حسن: مصير مشترك كتب تاريخ مصر في كأس العالم دون عقود.. قصة الثنائي الذي وقف أمام الجميع من أجل الولاء للأخوة!

بدأت فصول الدراما الحقيقية في صيف عام 2000 داخل أروقة النادي الأهلي بعد مسيرة أسطورية امتدت لـ 22 عامًا سطر خلالها التوأم تاريخًا ذهبيًا.

فقد شارك حسام في أكثر من 300 مباراة مسجلًا 142 هدفًا ليصبح ثاني الهدافين التاريخيين للقلعة الحمراء بينما خاض إبراهيم 292 مباراة.

ورغم هذه الأرقام التي جعلتهما أيقونات لا تمس أشعل المدرب الألماني راينر تسوبيل الشرارة الأولى للصدام حين صرح برؤيته الفنية مؤكدًا أن حسام حسن هو أفضل مهاجم في مصر وأفريقيا خلال الخمسين عامًا الأخيرة بينما قلل من شأن إبراهيم واصفًا إياه باللاعب العادي.

لم يمر هذا التقييم مرور الكرام فعندما قرر المدرب في إحدى مباريات القمة الدفع باللاعب مشير حنفي في مركز الظهير الأيمن لرقابة نجم الزمالك وقتها خالد الغندور وإبقاء إبراهيم على دكة البدلاء انفجر الموقف.

وقع الخلاف بين المدرب وإبراهيم حسن بشكل علني وكاد الأمر يتطور لاشتباك بالأيدي لولا التدخل الحازم من مدير الكرة الراحل ثابت البطل لاحتواء الأزمة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

وحين قررت الإدارة بقيادة صالح سليم التجديد لحسام وحده لمدة موسم واحد نظرًا لتقدمه في العمر وطلبت من إبراهيم البحث عن عرض احترافي آخر أو إعلان الاعتزال رفض حسام بشدة التخلي عن توأمه.

وكشف حسام لاحقًا مع أحمد شوبير تفاصيل مؤلمة موضحًا أنهما كانا يتقاضيان مبالغ تقارب خمسة وثلاثين إلى أربعين ألف جنيه وكانا مستعدين للتوقيع على بياض بشرط واحد غير قابل للتفاوض وهو التجديد لهما معًا كتقدير معنوي لتاريخهما.

لكن رد الإدارة القاطع بمطالبتهما بالبحث عن مصلحتهما كتب نهاية مأساوية لحقبة التوأم بالقميص الأحمر.



