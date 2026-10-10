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علي سمير

طابعة مورينيو و"نابالم برشلونة" ومعجزة طبية.. أتلتيكو مدريد يُنصب نفسه "راعيًا للكوميديا" في الدوري الإسباني!

فقرات ومقالات
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
برشلونة
التحليل الفني
أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد
الدوري الإسباني
جوزيه مورينيو
فيديريكو فالفيردي
لامين يامال
خوليان ألفاريز
دييجو سيميوني
بيدري

سلسلة من التغريدات المثيرة للجدل من حساب النادي الإسباني

عندما يتعلق الأمر بهفوات المنافسين ريال مدريد وبرشلونة، فالصمت ليس خيارًا بالنسبة لأتلتيكو مدريد، وبالتحديد حسابات المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالنادي.

المناوشات بين ثلاثي الليجا ليست جديدة، منذ سنوات طويلة وهناك العديد من الخلافات التي تخص القرارات التحكيمية والنتائج وانتقالات اللاعبين، ولكن ما هو غير معتاد أن يخرج أحدهم بهذه الطريقة لمهاجمة خصميه.

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة .. لو حاولت ضم أحد لاعبي أتلتيكو أو اعترضت على قرار تحكيمي أو تعرض لاعبك لإصابة أمام فريق المدرب دييجو سيميوني، كل ما عليك هو الذهاب للحساب الرسمي للنادي للتعرف على الطريقة التي تمت السخرية بها منك.

النادي المدريدي قرر السخرية من تعرض فيديريكو فالفيردي للإصابة في الديربي الأخير، وتعافيه السريع بعد التوقف الدولي، لتكون فرصة سانحة للتهكم على ريال مدريد واتهامه بتزييف الحقائق.

هل هذه الواقعة هي الأولى؟ بكل تأكيد لا .. هناك الكثير من الأمثلة في الماضي "القريب" وليس البعيد!

  • FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    ماذا حدث مع فالفيردي؟

    القصة تعود إلى 20 سبتمبر الماضي، عندما فاز أتلتيكو على ريال مدريد 2/1 في الديربي، واعترض وقتها الميرينجي ومدربه جوزيه مورينيو على على عدم طرد لي كانج إن لاعب الفريق الخصم بسبب تدخل عنيف على فيديريكو فالفيردي.

    ريال قال في بيان رسمي:"بعد الفحوصات التي أجريناها على فالفيردي داخل النادي، تم تشخيص إصابته بالتواء من الدرجة الثالثة في كاحله الأيسر، ولا نعرف موعد تعافيه بشكل كامل حتى الآن، علينا الانتظار".

    وبعد مرور 3 أسابيع، تواجد فالفيردي بقائمة جوزيه مورينيو أمام فياريال مساء اليوم، السبت، رغم كل الشكوك والتأكيدات على أن موعد العودة من الإصابة ليس معلومًا.

    النتيجة : أتلتيكو يسخر من ريال بتغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال فيها:"نريد تهنئة ريال مدريد على الاستمرار في صناعة التاريخ، وإثبات أن 100% من أطباء العالم كانوا مخطئين".


  • Julian AlvarezGetty Images

    صفقة خوليان ألفاريز

    للأمانة ما حدث مع فالفيردي لم يكن الأسوأ، رد فعل أتلتيكو كان أكثر شراسة من محاولات برشلونة المستميتة للتعاقد مع خوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ومحاولات النادي الكتالوني للضغط بكل قوة من اجل استغلال رغبة اللاعب في الرحيل.

    القصة انتهت ببقاء خوليان ألفاريز، بعدما حاول أتلتيكو بيعه لآرسنال، لكن المهاجم الأرجنتيني قرر الاستمرار لحين إشعار آخر، مع تمسكه بحلم برشلونة، ولكن ما حدث في الصيف كان جنونيًا بكل المقاييس.

    وخلال معركته مع برشلونة وأنباء تقدم النادي بعرض تصل قيمته إلى 100 مليون يورو لضم ألفاريز، قرر أتلتيكو الرد على طريقته الخاصة.

    وقال النادي الإسباني في تغريدة:"لقد أرسلنا فاكسًا إلى برشلونة بخصوص عرضنا للامين يامال، 4 تذاكر لحفل باد باني غدًا، اشتراك لمدة عام في شبكة ABC، كيس من بذور دوار الشمس، ننتظر ردهم بفارغ الصبر".

    وأضاف:"هناك أيضًا عرض لبيدري:"نفدت تذاكر حفل الغد، لذلك سنحسن عرضنا السابق ليرتفع إلى 6 تذاكر لحفل يوم الأحد".

    وأما عن رافينيا:"اللاعب يصل على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع ذهاب توم فورد وسميث دون خيار الشراء، إنه عرض لا يرفض"، تذكيرًا بزلة لسان إنريكي سيريزو قبل مباراة دوري أبطال أوروبا بين الفريقين.

    وبغض النظر عن انخفاض روح الدعابة عند القائمين على الحساب، إلا أن الأمر تطور بوضع يامال وبيدري ورافينيا بقميص أتلتيكو عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي.

    وتبعها تغريدة أخرى قالت:"تذكروا أننا لم نستغرق سوى 5 دقائق فقط لتلفيق هذه الخدعة، نحن نعيش في عصر يتم تشويه فيه الحقائق بشكل واضح، لا تصدقوا كل ما ترونه".

  • عشب الميتروبوليتانو

    بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب برشلونة بعد الفوز بثنائية نظيفة ذهابًا والخسارة 2/1 إيابًا، قرر أتلتيكو مدريد الخروج بعنوان "صياحك طرب" ضمنيًا، في سلسلة من التغريدات الموجهة لبرشلونة.

    برشلونة اشتكى كثيرًا هو ومدربه هانزي فليك من عشب ملعب ميتروبوليتانو، حيث جاءت التعليقات على أنه كان أطول من المطلوب، ليعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعدها أن العشب سيتم قصه إلى 26 مليمترًا قبل انطلاق مباراة الفريقين في ربع النهائي.

    وخلال الاستعدادات للمباراة، نشر أتلتيكو صورة لملعب ميتروبوليتانو مصحوبًا بعلم النادي، وعلق عليه:"نعشق رائحة العشب المقصوص في الصباح".

    واستمرت القصة بنشر أحد المشاهد المعروفة من فيلم "نهاية العالم الآن" والذي تدور أحداثه حول حرب فيتنام، ويقول خلاله أحد الأبطال:"أحب رائحة النابالم في الصباح".

    وبعدها تم وضع بعض الصور للاعبي أتلتيكو وهم يرتدون نظارات شمسية سوداء وسماعات رأس بيضاء، في تقليد لنجم السلة الأمريكي المعروف ليبرون جيمس، وتجسيد لعودته التاريخية كليفلاند كافالييرز ضد جولدن ستايت واريورز في نهائيات الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين عام 2016، وذلك ردًا على تغريدات مماثلة لجماهير برشلونة عن عودة منتظرة بعد التأخر بثنائية نظيفة في ذهاب ربع النهائي.

    ونشر النادي مقطع فيديو شهير يظهر فيه أسد عليه شعار برشلونة، وكأنه يقوم بمهاجمة مجموعة من السياح في رحلة سفاري، ليظهر لاحقًا بصورة كلب أليف يرتدي وجه أسد.


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  • Julian AlvarezGetty Images

    عرض ريال مدريد لضم ألفاريز

    بعد فترة من الانتظار، قرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الوفاء بوعده أخيرًا لجماهير النادي خلال فترة الانتقالات، وذلك عن طريق التقدم بعرض قيمته 150 لضم أحد النجوم العالميين.

    من كان هذا اللاعب؟ خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، وفي موقف غريب، خرج الميرينجي ببيان رسمي ليؤكد فيه أنه عرض هذا المبلغ لضم النجم الأرجنتيني.

    وتم التأكيد على أن هذا العرض قوبل بالرفض القاطع، لإيمان أتلتيكو بأن قيمة اللاعب تزيد كثيرًا عن هذا الرقم، مع الإشارة إلى الشرط الجزائي الذي تبلغ قيمته 500 مليون يورو.

    ريال قال:"بعد دراسة العرض، أتلتيكو شكرنا على الأمر في إطار العلاقة الطيبة بين الناديين، ورفضه متمسكًا بالشرط الجزائي".

    أتلتيكو لم يتعامل مع الأمر بنفس الجدية، ليخرج بعدة تغريدات تحمل رموزًا تعبيرية ضاحكة، وجملة قال خلالها:"كيف لا نتفق وأنتم تضحكوننا أكثر من برشلونة؟".

    وأضاف:" لقد قطعتم فيديو البابا وهو يقول إنه من مشجعي أتلتيكو، ربما خلطتم بين المجاملة والامتنان، وحتى لا يكون لديكم أي شك، نحن لا نشكركم على أي شيء، ولم ندرس أو نقيم أي عروض".


  • Florentino PerezGetty Images

    هوس بيريز

    فلورنتينو بيريز سبق أن هاجم أتلتيكو مدريد قائلًا في مؤتمر صحفي:"ما مشكلتهم؟ أظن أن الصحفيين الذين يسعون لتشوية سمعة ريال مدريد هم من مشجعين أتلتيكو".

    وجاء الرد عليه بسخرية لاذعة:"أتلتيكو، أتلتيكو، أتلتيكو، إنه الهوس".

    وأضاف النادي الإسباني:"تعريف الأكاديمية الملكية الإسبانية للهوس:"اضطراب عقلي ناتج عن فكرة ثابتة".

    وفي تغريدة أخرى، خرج الحساب بتغريدة مصحوبة بعبارة "تنبيه، النظام لا يعمل بشكل مؤقت"، وقال:"نعتذر عن الإزعاج، هناك بعض التعديلات، الخدمة ستعود إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن".


  • José MourinhoGetty

    سخرية من مورينيو

    واقعة أخرى حدثت خلال الموسم الجاري، عندما فاز أتلتيكو مدريد على ريال 2/1 في ديربي مدريد، حيث لم يتقبل ريال الهزيمة واتجه لتحميل الحكم وتقنية الفيديو مسؤولية الهزيمة.

    الميرينجي قال عبر موقعه الرسمي إن أتلتيكو فاز بالتحكيم، وأشار إلى أن هناك توجيهات تسمح للمنافسين باللجوء إلى العنف أمام لاعبي الفريق.

    جوزيه مورينيو أوضح بعد الهزيمة:"كان يمكننا تجنب المؤتمر الصحفي لأن قصة المباراة واضحة للجميع، الأشخاص الذين يجب أن يشعروا بالسعادة إلى جانب عشاق أتلتيكو هم أعضاء لجنة التحكيم".

    وحمل البرتغالي صورة تمت طباعتها، لتجسد الحالات التي اعترض عليها، وبالتحديد لقطتين طالبت الجماهير خلالهما بطرد الثنائي كريستيان روميرو ولي كانج إن.

    ورد عليه دييجو سيميوني في مؤتمره:"نحترم جميع الآراء، ولكن يجب توخي الحذر، أنا وجوزيه مورينيو وهانزي فليك ويورجن كلوب، علينا جميعًا أن نتعامل بحذر، سنخسر كلنا لو تجاوز أحدهم حدود الاحترام".

    ويبدو أن هذا الرد لم يكن كافيًا، حساب أتلتيكو نشر مقطع فيديو لورقة تخرج من طابعة، يظهر فيها مورينيو في مؤتمر الصحفي وهو يحمل نفس الصورة وعليها جملة:"توقفوا عن مضايقة الحكام".