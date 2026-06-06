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علي رفعت

حرب الهاكرز.. لماذا يخشى مدربو العرب من أجهزة المخابرات الرياضية؟

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كرة القدم تغيرت كثيرًا!

لم تعد منافسات كرة القدم في السنوات الأخيرة تُحسم حصريًا داخل المستطيل الأخضر، بل امتدت لتشمل غرف الخوادم المظلمة وساحات الفضاء السيبراني، حيث تدور رحى حرب استخباراتية صامتة تحدد مصائر البطولات الكبرى.

لقد ولى الزمن الذي كان فيه التجسس الرياضي يقتصر على إرسال مدرب مساعد ليتنكر ويختبئ خلف شجرة لمراقبة تدريبات الخصم، ليحل محله عصر تقني معقد تقوده طائرات الدرون، وعمليات القرصنة الرقمية، وخوارزميات الذكاء الاصطناعي.

ومع بقاء ساعات على بداية نهائيات كأس العالم 2026، تتجه أجهزة المخابرات الرياضية إن صحت تسميتها بهذا الاسم لتبني ترسانة تكنولوجية تجعل المدربين بشكل عام والعرب خاصة في مواجهة تحديات وجودية تهدد سرية خططهم التكتيكية في المونديال.

  • من الشجرة إلى سماء باريس: صعود وسقوط التجسس الميداني

    شكلت دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 نقطة تحول مفصلية في كشف أدوات التجسس الرياضي، حينما ضُبط محلل أداء تابع للمنتخب الكندي للسيدات وهو يستخدم طائرة مسيرة لتصوير التدريبات المغلقة لمنتخب نيوزيلندا.

    لم تقتصر التداعيات على السمعة الرياضية، بل أسفرت عن عقوبات قاسية شملت خصم ست نقاط من رصيد كندا، وتغريم الاتحاد الكندي، وإيقاف المدربة بيف بريستمان ومساعديها لعام كامل، فضلاً عن حكم جنائي بالسجن مع إيقاف التنفيذ بحق المحلل التابع للمنتخب.

    كشفت هذه الفضيحة أن استخدام الطائرات المسيرة، رغم تطوره عن المراقبة البشرية، بات محفوفًا بمخاطر قانونية ورياضية يسهل رصدها عبر التقنيات الأمنية الحديثة.

    في سياق متصل، وجهت فضيحة نادي ساوثامبتون الإنجليزي قبل أيام ضربة قاضية لأساليب التجسس الميداني التقليدية.

    فبتوجيه من المدرب توم إيكرت، قام النادي بتأسيس شبكة تجسس بشرية اعتمدت على الضغط على متدربين وإرسالهم لمراقبة تدريبات الأندية المنافسة.

    تجلت ذروة هذه الممارسات البدائية حينما ضُبط المحلل ويليام سولت مختبئًا خلف شجرة بالقرب من مركز تدريب نادي ميدلزبره، محاولاً تصوير اللاعبين قبل أن يفر هاربًا عبر ملعب جولف لتغيير ملابسه، بينما ارتدى متدرب آخر قميص نادي إيستلي للتنكر ومراقبة تدريبات إيبسويتش تاون.

    أسفرت هذه العمليات عن عقوبات كارثية تمثلت في استبعاد ساوثامبتون من الملحق ومباراته النهائي والتي تتجاوز قيمتها 200 مليون جنيه إسترليني إلى جانب خصم أربع نقاط من رصيد الفريق للموسم التالي.

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  • حروب الظل في مونديال 2026: الكاميرات، الهواتف، وخوارزميات التنبؤ

    هذه العقوبات المدمرة ستُجبر الأجهزة الفنية، لاسيما مع احتدام المنافسة في نهائيات كأس العالم 2026، على التخلي تمامًا عن التواجد الفيزيائي، واللجوء إلى التجسس السيبراني الذي يصعب اكتشافه أو إثباته قانونيًا بنفس الكيفية.

    لن يحتاج الخصم مستقبلاً لتحليق طائرة مسيرة فوق الملاعب، بل سيكتفي بشن هجمات لفك شفرات كاميرات المراقبة المثبتة في مراكز تدريب الخصوم لتسجيل المران بالكامل، أو استهداف هواتف المدربين بشكل مباشر.

    تاريخيًا، تعرض هاتف مدرب المنتخب الإنجليزي الأسبق سفين إريكسون للاختراق للحصول على رسائله الصوتية وتفاصيل تعاقداته وحياته الشخصية عن طريق إحدى صحف الفضائح.

    أما اليوم، فإن استخدام برمجيات خبيثة متطورة مثل "Coruna" التي استُخدمت في عمليات تجسس حكومية يمكنه سحب كافة الخطط التكتيكية والمحادثات من هواتف الطاقم الفني عبر ثغرات معقدة دون الحاجة لتدخل المستخدم.

    ويُضاف إلى ذلك استهداف قواعد البيانات السحابية كما فعل المدرب المساعد مات وايس باختراقه بيانات الرياضيين في مئات الجامعات الأمريكية، والهجمات السيبرانية التي استهدفت الكيانات الرياضية الكبرى كالاتحاد الهولندي وفريق مانشستر يونايتد لسرقة بيانات استراتيجية وصحية حساسة للاعبين.

    بجانب الاختراق، يبرز الذكاء الاصطناعي كالسلاح الأقوى في حرب دراسة الخصوم.

    فقد أطلقت شركة "جوجل ديب مايند" نظام "TacticAI" بالتعاون مع نادي ليفربول، وهو نموذج يعتمد على تحليل آلاف المواقف الثابتة كالركلات الركنية، واستنتاج الأنماط التكتيكية، والتنبؤ الدقيق باحتماليات التسديد وهوية اللاعب المستلم.

    أثبتت الاختبارات أن التعديلات التكتيكية التي اقترحها هذا النظام الذكي تفوقت على آراء الخبراء البشريين وتم تفضيلها في 90% من الحالات.

    علاوة على ذلك، توفر أنظمة تحليل البيانات المتقدمة مثل "Opta Vision" قدرات تمكنها من التنبؤ بالشكل التكتيكي للخصم، بدقة تصل إلى 89% في الحالات الهجومية و85% دفاعيًا، بناءً على ترتيب الفريق وسياق المباراة التاريخي، وقد بدأت التعاون مع أندية عديدة حول العالم من ضمنهم بالميراس البرازيلي.

    هذا التطور يُحيل الجاسوسية المادية إلى التقاعد، فالآلة باتت قادرة على محاكاة عقل المدرب وتوقع حركاته المستقبلية.

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    المأزق التكتيكي: لماذا يقلق المدربون العرب؟

    أمام هذا التطور المخيف، يقف المدربون العرب أمام اختبار استراتيجي حقيقي، ففي إطار التحضيرات لكأس العالم 2026، حيث تتواجد منتخبات عربية كالسعودية في مسارات تنافسية محتملة مع قوى كروية عظمى ومتقدمة تكنولوجيًا مثل إسبانيا والتي عانت في الأسابيع الأخيرة من تنظيم دفاعي صلب أمام منتخبات عربية كالعراق ومصر لم يعد إغلاق أبواب مراكز التدريب ونشر الحراسة لمنع وسائل الإعلام كافيًا لحماية الأسرار التكتيكية. 

    الافتقار إلى بروتوكولات صارمة في الأمن السيبراني الرياضي، والاستمرار في استخدام قنوات اتصال تجارية غير مشفرة لتبادل مقاطع الفيديو التحليلية، يعرض المنتخبات العربية لخطر الاختراق المباشر وسرقة الخطط قبل صافرة البداية.

    وإذا لم تسعَ الاتحادات الكروية العربية بصورة عاجلة لتبني تدابير أمنية سيبرانية فائقة التطور، ودمج أنظمة الذكاء الاصطناعي المضادة لتحليل أنماط اللعب الخاصة بها ومحاولة تطويرها بما يمنع الأنظمة الأخرى من توقعها، فإن خططها الفنية ستُقرأ بوضوح على شاشات الخصوم قبل أن تُكتب حتى على لوحات غرف الملابس. 


  • Houston Prepares to Host FIFA World Cup 2026(C)Getty Images

    بيت القصيد

    في هذا العصر المليء بالتحديات التقنية المعقدة لم يعد سقوط الفرق الكروية الكبرى واختلال توازنها مقتصرًا على هفوة فنية يرتكبها مدافع أو خطأ تكتيكي عابر على المستطيل الأخضر بل إن الهزيمة الحقيقية قد تبدأ قبل إطلاق صافرة الحكم بوقت طويل وتحديدًا في تلك الغرف المظلمة حيث تشن حرب القراصنة الرقمية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي خلف الكواليس.

    الخطر المحدق بالمدربين وبخاصة العرب في نهائيات كأس العالم 2026 يتطلب وعيًا استثنائيًا بأن حماية البيانات الكروية باتت توازي في أهميتها براعة الخطط الهجومية والدفاعية التي ترسم على الورق.

    تجاهل هذه الثورة في عالم الرياضة سيجعل من المنتخبات العربية فريسة سهلة لخصوم يمتلكون أذرعًا إلكترونية متطورة وأنظمة تحليل بيانات قادرة على قراءة الأفكار وتوقع التحركات.

    لذا فإن حتمية التحول نحو تأمين المنظومة الرياضية وتشفير سبل التواصل لم تعد خيارًا تكميليًا يمكن تأجيله بل هي خط الدفاع الأول الذي سيحدد من سيمضي قدمًا في البطولات العالمية ومن سيبقى أسيرًا لاختراقات تسلب جهده في لمح البصر وتجعله ضحية صامتة لحروب البيانات الرياضية.